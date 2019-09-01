【逃犯條例】連登稱受國家級DDoS攻擊　最高峰每秒26萬次網絡請求

《逃犯條例》修訂引發的政治風波，昨日（8月31日）是連續第13個周末出現衝突。連登討論區今（1日）早公布，昨日有人利用來自世界各地的殭屍網絡對討論區進行DDoS攻擊，由昨早8時至晚上11時59分，總共超過15億次網絡請求，最高峰的攻擊頻率為每秒26萬次網絡請求，形容是「達到國家級別的攻擊。」 討論區指，網站數據及會員資料未受影響。

連登討論區管理團隊今早6時許公布昨日DDoS攻擊的詳情，表示昨日攻擊為前所未見的大型規模，有理由相信是「有組織性、甚至達到國家級別的攻擊。」

由昨早8時至晚上11時59分，總共超過15億次網絡請求，最高峰的攻擊頻率為每秒26萬次網絡請求，持續大概 30 分鐘後被阻擋。最高單一小時內超過 650萬單一用戶瀏覽。

由於極大流量而造成網絡擠塞及令伺服器一度超出負荷，一般用戶發生間歇性無法正常瀏覽，但網站數據及會員資料未受影響。討論區指，針對網站的大型網絡攻擊仍未停止，服務仍可能會突然受到短暫影響，如用戶如無法正常使用 App，可嘗試使用網頁版。

管理團隊指，收到用戶反映其中部分攻擊來自中國網站，當使用者瀏覽該些中國網站時，會在背景自動不斷向討論區發出網絡請求以作攻擊。團隊已確認相關情況與是次攻擊有關，但他們認為雖然相關地區IP地址已被封鎖，但該些網站的用戶偏佈全世界，封鎖單一國家或地區無法作為有效解決方案。

管理團隊建議，用戶減少瀏覽不明網站，以免於不知情的情況下被用作攻擊其他網站；以及切勿安裝來歷不明的瀏覽器插件或應用程式等。