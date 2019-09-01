【9.1機場】暴力示威者破壞青衣站　防暴警「快閃」式驅散後撤退

有網民發起今日（1日）從外圍堵塞交通，以影響機場運作。直至中午，部份暴力示威者曾到青衣機鐵站，破壞站內的購票機及八達通機等，最終東涌線於下午6時全線暫停服務。 不過就《香港01》記者所見，直到下午6時半，速龍及防暴警察才突然在青衣站出現，期間與在場人士對罵，「快閃」約20分鐘後又撤退。

青衣車站內的購票機螢幕被噴黑。（勞敏儀攝）

約下午1時30分，有暴力示威者以鐵鎚等工具，破壞青衣機鐵站閘口數個八達通讀卡器。後來有增值機的顯示屏被噴黑，牆上亦被噴上「光復香港」等字眼。地上遺下少量玻璃碎片，所有機器暫停使用，現場殘留噴漆氣味。

不過，就現場所見，有保安人員用手機拍下損毁情況，有兩、三名港鐵職員協助乘客轉乘地鐵前往機場。

下午6時青衣站停止服務

至約下午6時，港鐵稱青衣站亦被人惡意破壞、危及安全，故東涌線需全線暫停服務。當時大堂有大批示威者，要求站內人士盡快離開，港鐵職員亦透過廣播表示已報警處理，控制室也關上鐵閘。現場示威者商討對策後，撤離港鐵範圍，在站外繼續留守。

大批速龍小隊及防暴警在青衣站出動。(勞敏儀攝)

警員「快閃」青衣站

約半小時後，青衣站內始出現50至60名速龍及防暴警察，並開始驅散示威者。在追逐期間警方分成兩批，分別位於青衣站A1出口及青衣城一期交界，就現場所見，未有警員有捉拿任何人士，雙方只對峙及指罵。

在場人士大叫警員「返屋企啦」、「你畀人洗腦」，警員回應「係呀！有人傷害人，我就執法」。隨後又人高呼「黑社會」、「黑警死全家」，期間警員退回青衣站及下鐵閘，並舉起胡椒噴霧戒備。

直至6時42分，大批防暴警察離開青衣站，仍留下的少數示威者情緒激動及大力拍打鐵閘，警員則揮動警棍道別。警方離開後，青衣站亦逐漸回復平靜。