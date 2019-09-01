【9.1機場】民航業七工會譴責示威者：堵機場要脅政府「極自私」

有網民發起今日（1日）到機場，以癱瘓來往機場的交通。香港民航系統的七個工會發表聲明，指一批「暴徒」今日進入香港國際機場，並堵塞多個前往機場的主要幹道、衝擊及阻撓機場的正常運作，批評有關行為不負責任，對此予以最強烈譴責。 工會表示，機場安危關乎全港近70多萬僱員生計，故嚴正要求示威者停止影響機場工人生計，以及機場運作的行動。

有網民發起今日（1日）到機場，以癱瘓前往機場的交通。（曾梓洋攝）

香港民航系統的七個工會，共包括香港民用航空事業職工總會、香港航空貨運及速遞業工會、香港航空業總工會、香港空運貨站職工會、香港機場地勤服務職工會、香港機場餐飲業僱員工會，以及國泰航空服務職工會。

他們重申，堅決反對任何以達到政治目的而影響機場運作的行動。

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批評示威者「極度自私」

聲明中指出，示威者於8月12及13日圍堵機場的行為，已對香港國際機場的聲譽和經濟造成嚴重損害，更帶來不可估量的損失。

他們批評，示威者罔顧香港經濟已經下行的事實，並以機場作賭注來要脅政府，是一種「極度自私」並損害廣大機場僱員生計和持份者的行為，更直言：「暴徒憑什麼以我們機場工人的生計去要脅政府？」

要求機管局嚴正執法

聲明中指出，機管局及警方責無旁貸，有責任維持整個赤鱲角機場島的正常運作和安寧。他們要求機管局嚴正執法，對所有違犯法庭禁制令及機管局法例的人，依法行使應有職權和落實各項執法行動，以保障香港市民的公眾利益。