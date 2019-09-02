【831遊行】太子站車廂衝突　毛孟靜：令人心痛得無以復加

上周六晚（8月31日）警方速龍小隊進入港鐵太子站，至少七名市民送院治理。立法會議員毛孟靜在電台節目中批評，警方當日是濫用暴力，做法極不恰當，斥警方就做法無法可以解釋，行為令港人感到心痛「無以復加」。

警方於太子站內進行拘捕行動，一共拘捕40人。途中一度進入港鐵車箱內對車內人士揮棍及噴胡椒噴霧。（資料圖片／余俊亮攝）

8月31日的「8.31太子站車廂衝突」中，有藍衣漢揮錘打示威者，引發速龍小隊衝入月台及車廂內揮棍出椒圍捕。毛孟靜今早接受港台節目《千禧年代》訪問時，談及事件，直言不能想像當時的情況。她認為，速龍小隊衝入由太子開往去中環的列車，質示列車上的都是市民，「身穿黑色上衣便是示威者？做法令人心痛得無以復加。」她覺得警方不能解釋行動 認為警方是濫用暴力，做法極不恰當。

立法會議員毛孟靜。（資料圖片）

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她強調，同意警方在調查其他案件的能力，但今次示威的大多是學生，破壞的是死物，「你（警員）下下打落嚟都見血。」她認為今次事件與721元朗無差事件是無分別，「你叫市民報警，搵邊嚟救？」

警方指示威者不斷將暴力升級？毛孟靜指，對示威場面出現火勢感到遺憾，但她質疑警方混入示威者，「分唔到邊個忠，邊個奸，係咪有插贓嫁禍都未知。」

至於如何解決今次風波，毛孟靜指民主派曾邀約特首林鄭月娥會面，但未成功。她認為，民間提出五大訴求，若政府不能夠全部滿足，是否可以嘗試溝通，逐一慢慢滿足市民訴求，「你用『壽終正寢』用埋都唔肯講『撤回』。」

24名民主派立法會議員早前發出聯署信，致函國家主席習近平，要求北京盡快重啟香港政改。毛孟靜稱，信件是民主派的共同決定，盼習近平了解香港真誠情況，但她個人不覺得會得到回覆。