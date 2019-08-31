【831遊行】示威者破壞旺角站控制室　防暴警入內驅散

831遊行入夜後多區有嚴重警民衝突。有示威者於旺角站內破壞，包括將控制室的玻璃窗打破，之後大批防暴警到場驅散示威者，示威者迅即散去。 港鐵表示，旺角站控制室一度被示威人士破壞，玻璃窗亦被打爛，站員為安全起見，被迫退至另一房間，必須報警求助。

一批示威者於旺角彌敦道設路障後，被警方驅散，之後散入旺角地鐵站內。有數名示威者在地鐵站內破壞，當中有人以滅火筒擲向控制室的玻璃窗，令玻璃窗出現一個破洞，之後示威者又到控制室門口。

此時為數約數十名的防暴警察衝入站內驅散，之後示威者迅即向四面散去。記者在旺角站現場直擊，有一隊速龍小隊乘搭荃灣線港鐵來到旺角站，部分頭盔上標籤顯示隸屬西九龍，現埸所見有人被警方制服後躺在地上，他自稱是傷殘人士。防暴警察並搜索站內的男女廁，有使用者被嚇到，受驚下離開女廁。另外，有示威者表示，剛才聽聞有人被防暴警察扯入站內控制車後，示威者趕至支援，毀壞了玻璃。

港鐵於晚上10時許指，旺角站控制室一度被示威人士破壞，玻璃窗亦被打爛，站員為安全起見，被迫退至另一房間，必須報警求助，荃灣綫及觀塘綫來回方向列車不停旺角站。

同一時間，在太子站內月台，有示威者準備入地鐵，但有兩名中年男人及一名女士拒絕讓他們入內，之後兩方起肢體衝突。中年男人一人持鐵鎚，一人持傘，與持棍的示威者互打，有示威者一度將滅火筒擲入車內。最後示威者放棄進入車箱，之後離去。

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大批防暴警察及警員現已逐漸撤離旺角彌敦道一帶。沿路有大批市民向警察，群情洶湧。

因太子站內的突發情況，車站正在進行疏散，荃灣綫來回方向列車現時不停太子站；觀塘綫列車只維持調景嶺站至石硤尾站，八分鐘一班車。