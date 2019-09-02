【罷課罷工】中大學生自發辦開學禮　 會長：以「暴大」稱號為榮

踏入九月，反修例運動依然持續，大專與中小開學學界今日(2日)發起大罷課，促請政府回應民間五大訴求。多間院校今年取消開學禮，中大學生會聯同校內九間書院，在校方原定日子今早10時，自發舉辦開學禮迎生，逾百名學生參與。

中大學生會聯同校內九間書院，在9月2日早上10時自發舉辦開學禮迎生。（盧翊銘攝）

中大學生會聯同校內9間書院今早十時自發舉辦開學禮，有約過百名學生出席，部份人戴上工人頭盔、眼罩及防毒面具等。中大學生會會長蘇浚峰及九間書院學生會會長率先輪流發言，會長蘇浚峰表示，雖然校方以政治理由取消開學禮，但一個屬於中大人的開學禮十分重要，故自發如常舉行。

他指，大學四年生涯，最珍貴是有權選擇，包括可以選購理會與不理會世事等。過往中大學生與政治運動密不可分，一直與港人同行。外間戲言中大是「暴徒大學」，蘇指，若暴大稱呼，是代表學生反抗強權，他會欣然接受稱號，並以此為榮。他指，中大人面對不公，會反抗到底，繼續抗爭，光復香港。

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中大三年級學生Joseph手持橫額「香港警察，知法犯法」出席開學禮。（胡家欣攝）

有出席開學禮三年級學生Joseph手持橫額「香港警察，知法犯法」出席開學禮。他指，對於運動至今政府依然未有回應訴求感到無奈，但認為不能夠讓社會生活如常，「馬就跑，舞照跳」，必須以不合作運動抗爭，引起政府關注。他計劃會至少參與一周罷課，即使未知成效如何，但相信參與罷課是對政府的重要表態。

大專學界將於今日下午3時半，在中大百萬大道舉行罷課集會。大專早前召開記者會表示，將於9月2日起發動為期兩周的「罷課不罷學」，若果特首林鄭月娥在9月13日限期前仍然沒有回應民間五大訴求，行動或會升級，包括是發動無限期的罷課。