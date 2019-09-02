【罷課罷工】百萬大道擠滿黑衫人　中大學生會指三萬人出席

今日（2日）是新學年開學日，10間大專院校學生會發起兩星期「罷課不罷學」行動，下午3點半將於中大百萬大道舉行罷課集會，《香港01》於現場直播集會情況。 港大、中大、科大、城大、理大、浸大、嶺大、教大、樹仁及恒大共10間大專院校學生會，要求行政長官林鄭月娥需要在9月13日下午8時前，回應香港人的「五大訴求」。

因天雨關係，大專學界在百萬大道的罷課集會在晚上7時許結束。(鄧穎琳攝)

【19:50】港鐵大學站內，多部閘機及集票機被毀，有職員稱因D出口閘機被破壞，故不能入閘。而B出口3部購票機中，有兩部被破壞，有疑似玻璃膠、塑化膠堵塞了入錢的位置，展示車站路線圖的屏幕亦被劃花。而兩部八達通增值機亦有類似情況。

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【19:13】 大專學界在百萬大道的罷課集會在晚上7時許結束，現場下雨，大會稱取消放映會，並宣布集會結束。

大專院校學生會於9月2日起發起學界大罷課，於中大百萬大道舉行罷課集會。（盧翊銘攝）

【18:37】前立法會議員吳靄儀進行公民講堂講座期間，現場開始下雨，有學生撐起雨傘繼續參與集會，亦有不少集會人士開始散去，部分人則到有蓋地方暫避。

蘇浚鋒估算今日約有3萬人罷課集會，若政府在「死線」前仍不回應訴求，不排除把行動升級。（鄧穎琳攝）

【18:00】中大學生會會長蘇浚鋒表示，估算今日約有3萬人參與集會，相信若警方不入校、集會是安全的。他又稱，校方曾與學生會聯絡表達憂慮，希望取消集會，但學生會希望行使言論及集會自由，故繼續集會，最終出席人數達3萬人，是自2012年以來罷課活動之最，他形容顯示學界對民主訴求的決心，希望政府明白「五大訴求、缺一不可」。

蘇直言，不清楚校方會否秋後算帳，但形容校方今天在電力、保安及校巴服務等方面均有所配合。大專學界早前曾將本月13日定為「死線」，促政府限期前回應，否則不排除升級行動，如延長罷工、罷市、罷課。蘇預計9.13會再舉行大專學界集會，初步選址中環遮打花園，會向警方申請不反對通知，若被反對，會思考另覓地方，還是繼續在校內舉辦。

他呼籲同學「罷課不罷學」地出席民主學堂，又透露周五有「社區行動日」，學生們將走入社區、透過街站宣傳香港近況，令活動遍地開花。被問到是否擔心會有「白衣人」出沒等安全問題，他承認或有少許風險，但認為做法和平，亦相信活動會得到大眾支持。

【17:56】對於9月6日社區行動日，大會表示希望將理念走入社區，多間大專院校成員將去18區舉辦放映會、派傳單、擺街站等。

【17:35】法政匯思代表李安然表示，在今次反修例運動下，港人情感被各種事件牽動，特別經歷7.21元朗襲擊事件、8.31太子站警察無差別打市民，令港人不再認為公義是屬於別人的事，各人有責任需要站出來。

他認為，罷課重要是因為代表學生拒絕接受學校現有課程，以行動告之學校，質疑課程是否能夠回應時代、質詢管理層對時代是否有所作為。他相信今日參與集會的人，是期盼為下一代帶來希望，「希望今日嘅中學生唔洗再罷課，以身作則去支持。」

有學生戴眼罩、豬嘴參與集會。（李澤彤攝）

【17:24】 進步教師同盟代表鄭漢文表示，實行罷課、罷工、罷教，各崗位市民需要進退取捨，勇氣成為今場運動重要價值取向。他又觀察到「光復香港，時代革命」成為香港人身份共識的口號，共同實踐「五大訴求，缺一不可」，寄語各人繼續努力抗爭。

【17:15】良心理政代表葉劍青提及當年雨傘革命持續79日，轉眼間反修例運動已持續83日，令他想起當年一句標語：「唔係因為有希望而堅持，而係因為有堅持而有希望。」葉指，在運動過程中大家或有負面情緒，感到失落與哀傷，但提醒各人要照顧自己情緒，與同路人結伴及傾訴，不要忘記希望，靜待時機、留待反擊。

【17:07】集會期間，有數名身穿全幅裝備及黑衣的人士，揮動印有「光復香港、時代革命」的旗幟。

不少學生穿上全副裝備參與罷課集會。（曾梓洋攝）

【16:40】現場傳出需要急救的呼聲。

【16:25】中大政治與行政學系副教授馬嶽表示，自己期待開學及教書，不想罷課，但明白香港學生想罷課的心情。他憶述，30年前北京學生選擇罷課，中大學生亦有行出市區、坐船到「遮打花園」集會聲援北京學生。他形容學運傳統會有呼應及承傳，香港近日已見有類似情況，笑言若港鐵暫停服務，集會人士隨時要行出去。馬嶽相信很多同學亦想正常上學，只是本來以為很基本的東西，現時卻要爭取，「（香港）不知何時，說句香港人加油會被解僱、社工到前線調停會被捕、告暴動罪」。

他形容，香港學生在暑假期間已在學習，如思考香港前路，「只要是香港人就無得避（quit)」。他認為現時只有港人堅持，才可在正常、有雙普選及免於恐懼的香港生活。

多間大學學生會發起「罷課不罷學」行動，暫定為期兩周。（盧翊銘攝）

【16:20】大會播放「臺灣青年民主協會」打氣短片。

【16:14】有中學生響應罷課。中學生罷課籌備平台成員稱自己是「00後」，今年18歲。她認為今個暑假十分難忘，對於不少示威者會將參與遊行示威形容為「發夢」，直言很想一切只是一場惡夢，受傷的人沒有受傷、沒人死亡，醒來可在煲底相見。她形容，罷課會影響整個社會運作，希望大家出一分力；又提醒若學生因罷課遇到校方不公平對待，應發聲為自己爭取。

【16:00】港大反送中關注組代表發言時，提議將五大訴求中的「成立獨立委員會」，轉成「解散警隊」。他批評，面對私人公司員工被政治審查、警方濫捕濫權等，香港滿布白色恐怖氣氛。他懇請大家繼續勇敢過不正常的生活，同時互相信任，爭取香港市民可重返正常、自由的生活。

【16:09】中大反送中關注組代表發言時，批評港鐵在7.21元朗黑夜事件期間，未有派員保護市民、8.31放警員入站內毆打乘客，他要求港人用盡方法「清算港鐵」。他透露，將進行「光復中大」活動，包括校巴服務不應讓旅客使用、要求校方更改同學畢業前必須到內地實習的要求，確保同學安全得保障、不會被「送中」。他發言時一度哽咽，稱近千人被捕、至少7人犧牲，呼籲中大人在艱險中奮進，「我為人人，人人為我」，不惜代價、抗爭到底。

【15:45】大會以中、英文宣布集會開始，並朗讀中英文版本的罷課宣言。他們形容現時本港站在「淪陷邊緣」，社會散播白色恐怖氣氛，但人人生而平等，眾人均有免於恐懼的自由、追求幸福的權利。他們稱，在當權者濫用公權力時，學生有義務、權利而挺身而出，宣誓與港人同行、罷課為民，延續抗爭，在罷課不罷學下，繼續以知識裝備自己，不同位國置回饋社會。他們重申毋忘抗爭義士的犧牲及付出，「不畏強權、無懼子彈橫飛、不怕白色恐怖」，要求政府回應五大訴求。發言完畢後，全場多次大聲呼叫「光復香港、時代革命」口號。

【15:30】大會宣布，由於大雨關係，集會將延至3:45分開始。

現場所見，除了中大學生會及多個學系，教大學生會、恒大學均會、樹仁學生會、浸大學生會、科大學生會、東華學院學生會等均有派員出席，並舉起旗幟。

現場人數眾多，幾乎佈滿整條百萬大道，現場絕大部分人均穿黑衣及戴上口罩。口號之聲不絕於耳，主要高呼「光復香港、時代革命」、「五大訴求，缺一不可」、「黑警還眼」等口號。

【14:56】大學站A出口有數名身穿黑衣及防護裝備的人，在閘外呼籲出閘人士「跳閘」，有人響應，而身穿粉紅色背心的港鐵職員並沒追趕。現場消息指，曾有數名軍裝警員在大學站內出現，但最終沒出站。