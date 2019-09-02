【罷課罷工】中大罷課集會　中學生：政府唔好再帶市民遊花園！

今日（9月2日）是開學日，多間大學學生會發起「罷課不罷學」行動，下午三時半於中大百萬大道舉行集會，暫定罷課兩周。今早網傳港鐵會關閉大學站，但仍有大批學生前往中大參與集會。在集會正式開始前半小時，身穿黑衣學生已佔滿半個百萬大道。有參與集會學生明言不顧家人微言計劃罷課兩周，不介意學業成績受到影響，認為爭取自由需要付出代價，若政府不回應訴求，行動會繼續升級，如在校園發起不合作運動。

多間大學學生會發起「罷課不罷學」行動，下午三時半於中大百萬大道空地舉行集會，罷課暫定為期兩周。（盧翊銘攝）

大專學界下午三時半在中大百萬大道舉行罷課集會，正式開始前半小時，大批身穿黑衫的中學生及大專生已站滿半個會場，有人高呼「光復香港，時代革命」，口號一出，場內一呼百應。

參加集會的中四生黃同學表示，雖然自己年紀尚輕，主張和平抗爭，但亦希望透過罷課，讓成年人感受到學生力量，又指學生正學習如何成長，為香港抗爭付出。黃指，剛過去的暑假十分疲憊，因不時參與示威遊行、與「藍絲」父母經常爭執，甚至試過離家出走，至今親子關係仍未見改善，「（父母）仲係要向我洗腦。」

另一位來自港島名校的譚同學表示，運動至今警方經常對示威者濫用武力，希望透過罷課促請政府及警隊正視問題。譚又指，過往曾立志當警察，但自2014年雨傘運動以來不再視警察目標。兩人均認為，罷課能喚起政府關注，會先參與首日罷課再決定是否繼續，並促請政府回應民間五大訴求，「唔好再帶市民遊花園！」

黃同學（右）直言雖然自己年紀尚輕，主張和平抗爭，但亦希望透過罷課，讓成年人感受到學生力量。（胡家欣攝）