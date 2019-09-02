【罷課罷工】鄭家朗料全港至少九千學生罷課　名校生：紙包不住火

《逃犯條例》修訂風波由6月蔓延至9月新學年，香港眾志及其他組織「中學生罷課籌備平台」發起今（2日）開學日罷課集會，呼籲九龍、港島中學生到中環愛丁堡廣場集會。香港眾志副主席鄭家朗指，集會將延至中午12時30分進行，預計全港最少有九千人在校內參與罷課，相信下午集會人數會增多。

愛丁堡廣場有數十名學生現身，大多穿著校服及戴上口罩。（陳欣彤攝）

鄭家朗認為，學生意見非常清晰，要求政府儘快回應五大訴求，而非指責學生罷課。他又指，下午會向中學生派發問卷，查問若政府不再回應訴求，中學生接下來的行動。

鄭同學表示，希望藉罷課集會告知政府他的意願，盼政府聆聽民意，形容「紙包不住火」，不解決問題反倒令問題滾大。（梁鵬威攝）

就讀港島區名校，今年中六的鄭同學，早上曾回校，再隻身到愛丁堡集會參加罷課集會。作為土生土長的人，他認為家裡出事了，更應出一分力，藉罷課集會告知政府他的意願，盼政府聆聽民意，形容「紙包不住火」，不解決問題反倒令問題滾大。為應屆文憑試考生，鄭同學認為參與罷課不會影響學業，笑言「最多咪努力溫多幾日，通幾個頂」，但若不發聲，儘管能有更好的未來亦徒然，因香港未來已被斷送。

他指，學校偏向中立，校長曾在暑假前呼籲學生避免參與遊行示威活動，擔心一旦有事發生回殃及池魚，學生或會斷送前程。對於校方認為學生罷課不會對整件事件有幫助，鄭同學坦言明白他們有他們的道理，但與他關係良好的老師曾給他打氣，指明白學生現時正在爭取什麼。他感激老師縱使有不同立場，但亦理解學生做好，指師生皆希望香港回到正軌。他又指家人只叮囑萬事小心，沒有阻止他參與集會。