【8.31遊行】社工陳虹秀等16人被控暴動　13名到庭被告全准保釋

修訂《逃犯條例》爭議，引發連月來每周均有遊行示威活動，其中於上周六「8.31」遊行後，入夜又在多區爆發警民衝突，包括「陣地社工」陳虹秀等16名在灣仔及銅鑼灣被捕人士，根據控罪書資料，一名男被告報稱國籍為「朝鮮民主主義共和國」，英文國籍則為「Korean」，但其代表律師澄清他是土生土長的香港人。全部被告分成3案今午（2日）於西九龍法院提堂。所有被告暫時毋須答辯，案件押後至下至月21日再訊，以待控方調查。除了3名仍未出院的被告外，其餘13名被帶上法庭的被告，全部獲准保釋，庭外即響起一片掌聲，並有人大喊道：「香港人，加油！」

陣地社工陳虹秀(左)在支持者陪同下離開法庭。(羅國輝攝)

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支持者迫爆 法庭安排直播

法庭在下午2時40分左右打算處理案件時，主任裁判官羅德泉稱，今早11時已收到這3宗案件的消息，但下午開庭還未收到文件，詢問當事人是否已到庭。控方一度稱被告抵達法院，後指其中3人留醫未能應訊，另13人分別從元朗及灣仔趕至。

法庭等待被告被押解上庭期間，愈來愈多支持者到達，人數接近400人。有人因不滿法庭安排而鼓躁，案件轉去更大的3號庭處理，並準備電視直播。因於位置有限，有支持者在庭外席地而坐，以收看直播。該數百名支持者離開法院時，在法院門外舉傘，並築成人牆傘陣，掩護獲保釋的被告離開。

被告包括陣地社工陳秀虹

控方將16名被告分成3案處理，其中一宗涉及5男3女，年齡在18至42歲，當中包括上周六被捕的「陣地社工」陳虹秀，他們全被控一項暴動罪，指他們在8月31日在灣仔修頓遊樂場一帶，連同其他人參與暴動。

831遊行示威衝突，晚上8點多，警方在灣仔拘捕示威者，被捕人受傷流血，眼罩亦染血。（羅國輝攝）

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一男被告聲稱來自朝鮮

另一宗暴動案，只涉及18歲男學生被告葉君誠，他被控一項暴動罪，指他於8月31日在銅鑼灣軒尼詩道500號一帶，連同其他人參與暴動。

尚有一宗涉及6男1女被告，年齡21至39歲，其中一名33歲報稱商人的男被告金君卿，根據中文控罪書上資料，其國籍為朝鮮民主主義共和國，英文國籍則為「Korean」，報稱住址在九龍區一住宅，其代表律師澄清，金是土生土長的香港人，據悉其父親是南韓人。全部7名被告共同被控一項暴動罪，指他們於今天8月31日在銅鑼灣一帶，連同其他人參與暴動。

WKCC3532-4/2019