六合彩中秋金多寶頭獎攻略　3大終極盲門號碼你要知！

六合彩中秋金多寶下周二（10日）9時半攪珠，8,000萬頭獎勢必掀起投注熱潮。要買中巨獎，揀啱旺門號碼、避開盲門號碼，當然至為重要。根據香港賽馬會提供的統計資料顯示，由2002年起六合彩攪珠號碼增至49個後，過去17年來中秋金多寶攪珠，至今仍有3個號碼從未攪出，屬於這項金多寶的終極盲門號碼。

不少市民湧到投注站買六合彩。(羅君豪攝)

回歸後20號從未攪出

中秋金多寶是六合彩第一個「節日金多寶」，首次舉行攪珠是1985年10月1日，過去34年最旺門的號碼為7號，共攪出了10次。而六合彩由2002年7月4日起攪珠號碼球，由47個增至49個，過去17年中秋金多寶攪珠最旺門號碼為15號，合共出現6次。

至於過去17年中秋金多寶的盲門號碼、即並無出現的號碼，亦包括4、20及47號。若按1997年中秋金多竇攪珠結果起計算，過去22年從未在這項金多寶攪珠出現的，便是20號。

2002年至2018年中秋金多寶攪珠號碼 日期 特別號碼 20/9/2018 5 6 17 26 40 41 46 28/9/2017 7 18 24 26 39 45 44 13/9/2016 1 13 19 21 38 49 23 22/9/2015 2 11 12 25 36 43 10 4/9/2014 11 14 34 36 43 46 1 19/9/2013 3 15 18 26 45 49 41 18/9/2012 15 26 27 38 42 43 39 13/9/2011 11 13 16 19 28 46 22 21/9/2010 10 13 23 35 36 48 47 29/9/2009 1 5 15 33 40 48 21 9/9/2008 3 7 15 23 29 48 5 18/9/2007 10 12 24 37 41 43 17 26/9/2006 7 9 15 18 32 43 8 16/9/2005 22 24 28 33 34 42 48 24/9/2004 11 14 17 30 42 46 29 9/9/2003 7 12 21 28 31 41 3 20/9/2002 15 19 25 34 38 44 5 資料來源：香港賽馬會

「生日組合」必多人瓜分彩金

不少人喜愛以熱門組合投注六合彩，如買首6個或倒數6個「冧巴」，即1至6號、44至49號；亦有人愛買諧音包括有「生」的3號、「易」的2號及「發」的8號的號碼，即23、28、33、38號等。

另一方面，生日組合亦是很多人心水選擇，即把6個號碼分兩組，第一組3個號碼是1至12號，即生日月份；另一組3個則是1至31號。然而，一旦攪出「生日組合」號碼，不論是頭獎或其他獎項，都可能出現多注瓜分情況，有時馬會甚至需要從金多寶彩池中，撥出款項支付獎項派彩的「倒貼」情況。