六合彩中秋金多寶頭獎攻略　3大終極盲門號碼你要知！

撰文：黃偉超
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六合彩中秋金多寶下周二（10日）9時半攪珠，8,000萬頭獎勢必掀起投注熱潮。要買中巨獎，揀啱旺門號碼、避開盲門號碼，當然至為重要。根據香港賽馬會提供的統計資料顯示，由2002年起六合彩攪珠號碼增至49個後，過去17年來中秋金多寶攪珠，至今仍有3個號碼從未攪出，屬於這項金多寶的終極盲門號碼。
不少市民湧到投注站買六合彩。(羅君豪攝)
回歸後20號從未攪出
中秋金多寶是六合彩第一個「節日金多寶」，首次舉行攪珠是1985年10月1日，過去34年最旺門的號碼為7號，共攪出了10次。而六合彩由2002年7月4日起攪珠號碼球，由47個增至49個，過去17年中秋金多寶攪珠最旺門號碼為15號，合共出現6次。
至於過去17年中秋金多寶的盲門號碼、即並無出現的號碼，亦包括4、20及47號。若按1997年中秋金多竇攪珠結果起計算，過去22年從未在這項金多寶攪珠出現的，便是20號。
2002年至2018年中秋金多寶攪珠號碼
|日期
|特別號碼
|20/9/2018
|5
|6
|17
|26
|40
|41
|46
|28/9/2017
|7
|18
|24
|26
|39
|45
|44
|13/9/2016
|1
|13
|19
|21
|38
|49
|23
|22/9/2015
|2
|11
|12
|25
|36
|43
|10
|4/9/2014
|11
|14
|34
|36
|43
|46
|1
|19/9/2013
|3
|15
|18
|26
|45
|49
|41
|18/9/2012
|15
|26
|27
|38
|42
|43
|39
|13/9/2011
|11
|13
|16
|19
|28
|46
|22
|21/9/2010
|10
|13
|23
|35
|36
|48
|47
|29/9/2009
|1
|5
|15
|33
|40
|48
|21
|9/9/2008
|3
|7
|15
|23
|29
|48
|5
|18/9/2007
|10
|12
|24
|37
|41
|43
|17
|26/9/2006
|7
|9
|15
|18
|32
|43
|8
|16/9/2005
|22
|24
|28
|33
|34
|42
|48
|24/9/2004
|11
|14
|17
|30
|42
|46
|29
|9/9/2003
|7
|12
|21
|28
|31
|41
|3
|20/9/2002
|15
|19
|25
|34
|38
|44
|5
資料來源：香港賽馬會
「生日組合」必多人瓜分彩金
不少人喜愛以熱門組合投注六合彩，如買首6個或倒數6個「冧巴」，即1至6號、44至49號；亦有人愛買諧音包括有「生」的3號、「易」的2號及「發」的8號的號碼，即23、28、33、38號等。
另一方面，生日組合亦是很多人心水選擇，即把6個號碼分兩組，第一組3個號碼是1至12號，即生日月份；另一組3個則是1至31號。然而，一旦攪出「生日組合」號碼，不論是頭獎或其他獎項，都可能出現多注瓜分情況，有時馬會甚至需要從金多寶彩池中，撥出款項支付獎項派彩的「倒貼」情況。