【小一派位】自行分配學位9月23日起交表　9月27日截止

教育局發言人今日（2日）表示，家長如欲按「小一入學統籌辦法」為子女申請明年九月入讀官立或資助小學一年級，可由本周三（4日）起至9月27日期間索取申請表格。 「自行分配學位」階段將於在9月23日至27日期間，可將填妥的申請表格，連同有關的證明文件，在辦公時間內直接交到心儀學校。

「自行分配學位」階段將於在9月23日至27日期間，可將填妥的申請表格，連同有關的證明文件，在辦公時間內直接交到心儀學校。（資料圖片）

教育局發言人說，所有在2014年12月31日或以前出生的本港兒童，如尚未入讀小學及從未曾獲派小一學位，均可申請參加2020年9月入學的小一入學統籌辦法。

家長可向子女就讀的幼稚園或幼稚園暨幼兒中心索取「小一入學申請表」、「填表須知」及「小一入學資料單張」。至於未有就讀幼稚園或幼稚園暨幼兒中心的兒童，其家長可前往各區民政事務處民政諮詢中心，或教育局各區域教育服務處及學位分配組，索取有關文件。

在「自行分配學位」階段，家長可以不受學校網限制，向任何一所官立或資助小學遞交申請表。家長如欲為子女申請某一所官立或資助小學的小一入學自行分配學位，可將填妥的申請表格，連同有關的證明文件，在9月23日至27日期間的學校辦公時間內直接交回該校。

發言人說，家長只能為每名子女遞交一份申請表，倘若家長被發現同時向超過一所官立或資助小學遞交申請表，其子女的自行分配學位申請將會作廢。如家長只準備為其子女申請小一入學統一派位，可於2019年9月23日至2020年1月17日期間，將填妥的申請表及有關證明文件交回：九龍觀塘偉業街223號宏利金融中心2樓2室教育局學位分配組（小一入學）。

由於直接資助計劃小學、私立小學及英基學校協會屬下小學均不在「小一入學統籌辦法」之內，家長若希望其子女入讀該等學校，應自行向有關學校申請。家長必須留意，凡已接受直接資助計劃小學小一學位的學童，將不能透過小一入學統籌辦法獲派官立或資助小一學位。

周三會於互聯網上發布《小學概覽2019》

另外，家庭與學校合作事宜委員會將於星期三（4日）在互聯網上發布《小學概覽2019》（中文及英文版）；《小學概覽》的中文及英文版印刷本將由全港幼稚園及幼稚園暨幼兒中心，派發給本學年就讀高班學生的家長。

《小學概覽》共輯錄五百多所小學的基本資料，包括學校設施、教師資料、班級結構、學習評估、學習生活、課外活動、辦學宗旨及學校特色等，所有資料由學校提供及核實。