【逃犯條例】大班太子爺個人fb貼反修例言論　產品遭內地網購下架

反對修訂《逃犯條例》風波持續超過80日，大班麵包西餅集團創辦人之子郭勇維（Garic Kwok），近日則被內地網民「翻舊賬」，稱其在個人Facebook曾發表言論支持反修例運動，及轉載嘲諷藍絲圖片的截圖，在《大公報》昨日（1日）報道後，《人民日報》及《環球網》亦批評郭是「支持亂港份子」。 郭勇維隨即發聲明道歉，表示社交平台分享的言論和資訊，純屬個人分享，與大班無關。大班亦表示郭的個人言論與公司立場無關，及道歉。不過，內地的淘寶和天貓網購平台，已無法搜尋大班網店及其相關產品。 大班麵包西餅回覆《香港01》表示，昨晚（1日）收到內地網購平台反映，因收到不少留言及查詢，基於風險監控措施，故暫停大班的網站，目前已密切跟進事件。

郭勇維早前在其Facebook社交網站轉載由網民發起手牽手「香港之路」的新聞。（網上圖片）

大班麵包西餅創辦人郭鴻鈞的兒子郭勇維，早前在其個人Facebook社交網站轉載由網民發起手牽手「香港之路」的新聞，及分享一張標題為「標準藍絲必需同時具備以上五項特質」的網圖，疑揶揄藍絲。其後引起部分網民抨擊，呼籲罷買大班月餅，及要向內地網購平台舉報，隨後郭刪除相關貼文並道歉。

郭勇維在上周五（8月30日）貼文回應及道歉，指一切言論或轉發的資訊，純屬個人分享，與大班麵包西餅有限公司無關，對於有關言論或資訊引起誤會或冒犯任何人，他作出道歉。

《人民日報》今午（2日）在微博發表題為「大班月餅，真要冰涼了」的「微評」。（人民日報微博截圖）

大班麵包西餅亦於同日（30日）在微博以簡體字發表聲明，並貼有郭的道歉貼文，強調郭勇維的言論屬個人行為，並不代表公司。聲明又指，郭亦實時在社交平台作出歉聲，公司為免引起公眾誤會，特此嚴正聲明。

《人民日報》今午（2日）在微博發表題為「大班月餅，真要冰涼了」的「微評」，表示營商需要安寧環境，但郭勇維「支持亂港」，「犯了眾怒才道歉，一句『純屬個人分享』就能撇清關係？以冰皮月餅而知名的大班這次該冰涼了。」又指：「做餅先做人，一旦饀裡藏有『歪心思』，誰還會買？」

大班麵包西餅於上月30日在微博以簡體字發表聲明，強調郭勇維的言論屬個人行為，並不代表公司。（大班麵包西餅微博圖片）

疑受事件影響，內地網購平台「淘寶天貓」及「京東」網站已未能搜尋「大班」或「大班月餅」的相關訊息，亦有內地媒體報道稱，在廣州的多間超市、百貨，均已全線撤下大班月餅的相關產品。

大班麵包西餅今（2日）回覆《香港01》，重申郭勇維就現時香港情況的資訊作出轉載，完全屬於其個人轉載行為，其亦在個人平台就事件道歉。而公司在該事件是完全政治中立，只會以做好產品為主。

大班麵包西餅又澄清，郭勇維並非公司老闆，只是其中一名創辦人的兒子。對於內地網購平台撤下產品，發言人透露，昨晚（1日）收到「淘寶天貓」及「京東」網站反映，因收到不少留言及查詢，基於風險監控措施，故暫停大班的網站，目前已密切跟進事件。