【逃犯條例】港鐵行政總裁金澤培發信感謝同事　譴責破壞行為

反修例示威繼續升溫，多個港鐵站近日成為破壞目標。港鐵行政總裁金澤培今日（9月2日）向員工發信，感謝同事堅守崗位，盡力復修車站，並對破壞車站行為「予以最嚴厲的譴責」。

▼9.1示威，多個港鐵站遭破壞▼

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「嚴肅處理」危害鐵路安全行為

金澤培指，8月31日及9月1日，香港及九龍多處發生大型示威活動，縱使禁制令仍然生效，多個車站仍被人大肆破壞，有人甚至將大量外來物拋進路軌範圍，嚴重程度前所未見。他指：「對於不負責任並有可能引致大量傷亡事故的惡意行為，我和管理團隊感到極度憤怒和遺憾，並予以最嚴厲的譴責。危害鐵路安全可能構成嚴重罪行，公司定會嚴肅處理。」

金澤培衷心感謝各同事，尤其是車務前線及工程維修同事一直堅守崗位，為公眾提供安全、可靠的交通服務，在各種心理壓力下，仍堅守專業精神、堅毅不屈。他亦指昨日示威中多個車站損毀嚴重，但經過同事們徹夜盡力復修，今早港鐵得以恢復全綫列車服務，讚揚員工「處變不驚、盡己所能」，令所有香港人感到自豪。

他強調，公司一直以乘客及員工的安全為首要考慮，由於過去兩天的事件嚴重威脅到同事和乘客的人身安全，公司需要向警方尋求協助，並在考慮所有因素及對各持分者的影響後，迫不得已多次作出車務調動甚至關閉車站的決定。

港鐵近日成為示威者的目標之一，金澤培指出，深深明白這對同事帶來的壓力和困擾，並指在過去數星期，公司一直努力與相關政府部門協調，希望在盡可能維持列車服務的同時，保障同事及乘客的安全，會繼續進行風險評估，並審視車務應變措施，保證任何決定均會以安全為依歸。他最後提到：「全賴大家的努力與支持，公司得以跨越重重難關。各位總監與我再次感謝各位同事一直克盡己職、堅韌不拔。我定必與大家一起共同面對當前考驗，共渡難關。」