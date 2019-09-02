【逃犯條例】警入太子站行動惹爭議　港鐵劉天成：不宜公開CCTV

政府修訂《逃犯條例》引發示威浪潮，近3個月仍未平息，港鐵近日亦成為「主角」，示威者指他們過度配合警方，近日成為激進示威者目標，多個車站遭破壞，期間多條路綫須停駛。 港鐵車務總監劉天成、車務營務總管黃琨瑋、總經理(特別職務)鄭群興交代連日發生事件。劉天成指，對於日前於太子站發生的事件，港鐵會作出檢討，但強調不適合公開車站當晚的閉路電視片段，因為錄像涉及大量乘客臉貌，關乎乘客個人私隱。他調強調當晚是涉及大型衝突需警方協助，相信政府部門會調查事件。

+ 8 + 7 + 6

港鐵多個車站去上周末被破壞，車務總監劉天成稱因暴力事件令車站設施被破壞，感到痛心，又稱港鐵正面對前所未有的挑戰，作為負責任的鐵路營運者，一直克盡己任，盡力為乘客提供服務。

他談及近日包括今早的不合作運動，曾有多人按動緊急制，列車無法開動，他感謝警方的幫忙，令今日要上班及開學的人士可繼續使用鐵路。

8月31日當晚有防暴警員及速龍小隊成員，進入太子站內並登上列車採取行動，期間揮棍及噴胡椒噴霧，最終多人受傷被捕，惹來極大爭議。

劉天成：鐵路治安需警方協助

劉天成稱會再調查事件，但強調不適合公開車站當晚的閉路電視片段，因為錄像涉及大量乘客臉貌，關乎乘客個人私隱不適宜公開。他稱太子站當日，港鐵因應乘客的衝突有報警，強調是由於大型衝突需警方協助，而警方工作需進入處所，警方進入站時亦很多時需要循鐵路抵達。他重申港鐵站內治安工作需依賴警察協助，亦相信政府部門會調查事件。

但他無回應港鐵是否要為乘客在站內受傷負責，只稱希望市民合作，聽到港鐵疏散廣播時，應盡快離開車站。

車務營運總管黃琨暐透露，當晚太子站內的閉路電視、鐵路系統設備都受到破壞，已要求維修人員修復設備，必須證明及確保所有設備妥當時才可重新開站。他稱當日亦有很多車站被破壞，對太子、旺角及九龍灣站於翌日未能重開感抱歉。他形容封站是安全與服務承諾的取捨，無其他選擇。

劉天成形容現時的暴力已經升級，並列舉示威者的行為，例如有人以粗口辱罵職員，亦用鐵鎚破壞閉路電視鏡頭以及破壞消防設施等，而這些設施對車站安全非常重要。他指，日前有人將灣仔站月台幕門打爛掉入路軌，亦有人進入機場快綫路軌，全因車長及同事，能及早發現並將列車煞停，才能避免意外發生，「如果唔係列車真係有可能會出軌。」

港鐵對不負責任的行為感憤怒，並予最嚴厲譴責。

9月1日機鐵線因示威活動須停駛，劉天成稱，機場快綫要接載市民及旅客往返機場和市區，政府有關部門評估過後認為不適宜將旅客帶到機場，故港鐵亦要配合。

封站決定：我哋係唔好意思嘅

至於港鐵站在大型活動舉行期間封站，劉天成指每次封站均有評估風險，望公眾明白港鐵的決定。就突然封站對市民造成的不方便，劉天成稱「我哋係唔好意思嘅」。他指見到近日大型活動過後，附近的車站都會有「大型的暴力衝突」，而暴力行為是持續升級，港鐵須有措施保障乘客及職員的安全，港鐵經評估後亦會跟其他政府部門討論，再作出封站決定。

他稱將再檢視如何及時通知市民有關安排，並強調封站是深思熟慮且艱難的決定，但未回應是否因《人民日報》批評港鐵的特別列車安排，才作如此改動。

他重申，法庭就港鐵站範圍內的禁制令仍然生效，強調不會對一般乘客有影響，呼籲其他人不應再破壞港鐵設施。他又呼籲大家平心靜氣，勿為難港鐵同事。