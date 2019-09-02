【8.31遊行】太子站被捕1男2童被帶上庭　男子涉藏螺絲帽等被控

反《逃犯條例》修訂爭議未有緩和跡象，上周六在港鐵太子站衝突中，警方的速龍小隊衝入站入圍捕。其中1名被捕男文員和兩名少年，今（2日）被帶到九龍城法院處理。男文員涉在太子站內藏有彈弓和近50粒螺絲帽，被控1項在公眾地方管有攻擊性武器罪。他暫毋須答辯，案件押後至11月22日再訊，期間他准以5千元保釋。

警方於太子站內進行拘捕行動，一共拘捕40人。途中一度進入港鐵車箱內對車內人士揮棍及噴胡椒噴霧。（資料圖片／余俊亮攝）

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男文員被控攜攻擊性武器

被告鍾日祺，33歲，報稱文員。他被控於今年8月31日，在九龍太子地鐵站月台攜有攻擊性武器，即1個彈弓及48粒螺絲帽。

控方庭上指，押後期間警方會繼續調查，不反對被告在押後期間保釋。裁判官准被告以5千元保釋，期間不准離港以及需遵守宵禁令，每晚12時至早上6時需留在報稱住址。

兩少年案件閉門聆訊

此外，有兩名少年亦在衝突中被捕，今亦被帶到九龍城法院兒童庭作申請，惟兩案均以閉門方式聆訊，未有讓傳媒採訪。

再者，另一名青年周健豪（26 歲）被控參與九龍灣暴動，但早前仍在留醫而未能出庭。他今可出庭，被帶到觀塘法院提堂。周暫毋須答辯，裁判官准他以3千元保釋，期間不可離港和需遵守宵禁令，每晚12時至早上6時需留在報稱住址。案件押後至11月6日再訊，期間警方會繼續調查。

案件編號：KCCC2247、KCCP700024、KCJP122、KTCC1608/2019