老師涉30年前非禮5初小女生　事主不明為何被摸 　以為作業未做好

五名女子聲稱在近廿多年前仍讀初小的時候，遭小學教英文的老師性侵，包括隔著內褲摸大腿及臀部，有女生更是連續多次被非禮至升上小四。其中有事主曾向父母提及，母親亦有向學校反映，但經校方解釋過後並無追究事件。其中一人前年看到女運動員受「#metoo」激發，訴說出少年時受性侵的經歷，該5名女子，亦一起舉報數十年前疑曾侵犯她們的男老師。該男老師否認9項非禮罪名，案件今(2日)在區域法院開審。其中一名女事主供稱，初被性侵時，不明為何老師要摸她，還在想：「是否作業未做好。」

被告麥龍兒否認9項非禮罪。(李慧娜攝)

被告麥龍兒（56歲）被控於1988年至1994年間，分別非禮5名女童X、Y、Z、A、B，而事發時各人就讀約小一至小三。

有女生由小一被性侵至升小四

控方開案陳詞指，事主X在1988至1990年期間讀小一或小二，被告曾教她英文，被告曾於課堂期間，三度藉故把X叫到教師桌，然後伸手入X校裙內，隔著內褲摸她大腿及臀部，其中一次更伸手進其內褲摸她的私處，被告亦以相同手法非禮當時就讀小一的Y及Z，被告不斷非禮Y直至她開始就讀小四。

在1990至1991年期間，被告再以類似手法非禮就讀小三的A，伸手入A的校裙內摸她的大腿及臀部；而在1993年至1994年間，當B轉校到涉案小學就讀後，被告在B就讀小一或小二時，再以相同手法摸B的大腿。

事主B母親曾向班主任投訴

B在案發同日向母親投訴，其母曾向班主任投訴事件，後來有學校老師向B的母親解釋事件，而她沒有進一步追究事件，有老師曾向X及A查問被告的事，因為事出突然及感到害怕，X只表示被告有可能非禮女同學，但A表示沒有。

2017年，X在新聞中得知有女運動員披露自己被教練性侵的事件，故首次向丈夫提及事件，X與家人商討後於去年2月9日，由社工陪同下報警。調查後，警方得以聯絡其餘3名事主Y、Z、A，而另一名事主B則在X輾轉找尋下，其聯絡方法終轉交至警方。五人均在認人手續中認出被告。

被告在校內受歡迎

事主X今在屏風後作供，她憶述當年遭被告藉詞講解習作，三度在小息時與她獨留在課室內，伸手進她的校裙內隔著內褲摸她大腿、臀部，其中一次曾伸手進她內褲摸她的私處，不過她事後感到害怕，且被告在學校受觀迎，擔心道出事實也沒人相信她，亦怕遭嘲笑，故未有將性侵事件告知任何人。X當時也不明白為何被告要摸她，又稱曾想過：「喺咪習作做得唔好？」X又表示，當時父母十分忙碌，亦沒特別問及她在學校的情況，故她沒有告知父母。

舉報為想向童年作個交代

X續指，她就讀小五時，有老師曾向她及另一女生A問及被告的為人，信不信被告曾非禮女學生，X當時指被告「幾好人」，但稱他有可能非禮女同學。後來X又從其姊姊口中得知，其同學的妹妹也曾投訴遭被告非禮。

事隔多年後，X在在結婚紀念日期間，看到有女運動員遭教練性侵的新聞，她決定鼓起勇氣，將事件告知丈夫，再告知其姊姊。X亦向婦女團體風雨蘭求助，最終認為不想被告再「搞」其他人，及「同自己細個有番個交代」，終決定報警揭發事件。

案件編號：DCCC1133/2018