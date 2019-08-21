裝修工涉非禮女友女兒案　女童面前拉下褲　形容下體是「啷啷」

裝修工涉與女友與其10歲女兒同床睡覺時，捉女童手觸碰其下體案續審，控方今（21日）續於九龍城法院播出女童X與錄影口供。女童X稱被告趁其母早上梳時，向她講述性知識，例如「男仔同女仔點樣可以有BB」，又拉下褲子露出下身，並形容其下體是「啷啷」，並對她說：「你可以當佢係雪條，不如摸下佢」，女童X感到嘔心但不敢拒絕。

38歲姓葉的被告在九龍城法院否認3項非禮其女友女兒的罪名。(資料圖片)

被告姓葉，38歲，報稱裝修工人，被控三項非禮罪。控罪指他於2017年3月至8月期間，三度猥褻侵犯女童X。根據雙方承認事實，被告在上述時間為X母親的男友，有時在女友住所過夜，三人會同床而睡。被告與X母親已分手。

向女童X講述男女如何有BB

控方今繼續播放女童X的錄影口供，女童稱有一天晚上，被告屢次捉她的手，並將其手移近被告下體位置，最後解開褲子，將她的手放入其下體約5至10分鐘。翌日早上6時多，被告趁X母親梳洗之際，向她講述性器官、又講「男仔同女仔點樣可以有BB」。X稱當時不懂反應及拒絕，照樣讓被告講，但感到「核突」。

被告稱其下體為「啷啷」

X續稱，被告突將褲子褪至膝蓋位置，露出下體並對X說：「你可以當佢係雪條，不如摸下佢」。X雖然不喜歡但都有觸碰被告下體，稱當時只想告訴母親。被告一邊捉住X手腕及手臂觸碰其下體，一邊向X解釋，稱其下體為「啷啷」及「軟骨」，維持數分鐘才鬆開她的手及穿回褲子。

辯方指被告以為捉著事主母的手

辯方向X指出，被告本來與X公公在客廳看電視，X主動拉被告入房，問：「點樣可以有BB」，X馬上回應說：「吓，我無問過。」她又指之前被告向她說「可以當雪條咁舔」，不過她沒有做到。X稱事發後，被告跟她說當晚捉住她的手，因為以為是X母親的手。

案件下午續審。

案件編號：KCCC821/2019