【罷課】上智、銘賢兩書院學生組人鏈表態　疑街坊報警活動腰斬

新學年開始，不少中學生也自發發起活動表達反修例訴求。石硤尾寶血會上智英文書院及中華基督教會銘賢書院，今午聯合（3日）發起組人鏈活動，希望表達他們支持民間「五大訴求」的聲音。惟活動期間，有老師告知學生有街坊報警，並立即安排他們返回校舍以策安全，活動只維持約半小時便完結。 其後警方一輛衝鋒隊長車到來，但警員未有下車，有參與的舊生指，為保護障師弟妹安全只好提早結束活動。

警方一輛衝鋒隊長車到來，但警員未有下車。

今年18歲、現正就讀中大護理系的連先生（化名），是中華基督教會銘賢書院2018年畢業舊生。他表示，今次人鏈活動最重要是向政府表達五大訴求，認為銘賢書院是石硤尾的地區學校，但仍要向政府表達想法。

對於今早網傳有其他學校報警打壓學生的政治活動，連先生直言有心理準備會有警察前來了解，也有心理準備會被記下身分證等資料，「作為舊生，我們更要站出來保護他們」，不會退縮。

另一名舊生KC表示，預了有街坊報警，因為昨日已經有防暴警察到銘賢書院外監察，由於今早有大埔學校發生推撞事件，為了保護師妹安全，故活動進行十多分鐘便結束。她們認為，事件是白色恐怖，對此甚感不滿。

連先生認為，面對政權打壓更要站出來發聲。（麥凱茵攝）

人鏈活動在12時12分正式開始，人鏈由偉智街延至窩仔街，約100人參加，他們高叫「光復香港 時代革命」、「五大訴求 缺一不可」等口號，不少途人經過時都加入一起叫口號。

寶血會上智英文書院中五陸同學，她以紗布遮蓋右眼，以聲援在8月11日尖沙嘴衝突中疑遭射傷右眼的少女。陸表示，今次參加活動是要向政府明確表示，開學後中學生仍有決心支持反修例運動，因為政府對100萬、200萬上街的訴求視而不見，並不滿警察以武力鎮壓。五大訴求中，陸同學最支持成立獨立調查委員會：「政府腐敗、警察濫權，只有獨立調查委員會先可以調查整件事，還有實施真普選才可以改善香港情況」，否則即使換了特首，他也不能夠代表民意。

但組人鏈活動進行約半小時後，有老師告知學生有街坊報警，並立即安排學生返回校舍。在學生返校後，警方一輛衝鋒隊車到場，但警員未有下車。有舊生認為活動被逼腰斬如同「白色恐怖」，但為保護同學只好提早結束活動。