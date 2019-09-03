【罷課罷工】Zara停業遭共青團批「疑似聲援亂港」　網民意見兩極

反修例風波持續至今，有民間團體周一（2日）在港九各區發起三罷行動，望藉罷工、罷課及罷市要求港府回應五大訴求。 西班牙服裝品牌ZARA在尖沙咀海港城的門店，當日亦張貼公告，宣布暫停營業1日，但沒有解釋原因。在內地，共青團中央當晚發微博批評Zara此舉「疑似聲援亂港分子」，有網民加入聲討，但亦有人認為Zara是礙於人手或交通狀況被迫停業，不應過於苛責。

共青團中央指Zara「疑似聲援亂港分子」。（微博截圖）

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共青團中央在微博批評Zara「疑似聲援亂港分子」，配圖則呼籲Zara「勿做幫兇」，獲不少網民響應，紛紛表示「作死就直接封殺」「在中國賺錢賺夠了？這麼膨脹？」「這個品牌看來是活夠了，抵制吧！」還有網民指，Zara早前推出的彩粧廣告照就有「辱華」劣迹，又曾將台灣列作國家。

不過亦有網民指出，Zara目前並未將「台灣」與「中國」並列，而是以「中國大陸」「中國台灣」作區分。甚至有聲音認為，共青團在還未證實的情況下就指控Zara「疑似聲援亂港」，做法有失嚴謹。亦有內地門店的內部聊天記錄流出，指涉事的香港海港城店舖是因為交通狀況而暫停營業，獲不少網民轉發並表達理解。

Zara當晚在微博發聲明指，該公司「擁護中華人民共和國領土主權的完整，一貫支持一國兩制」，又強調從未支持罷工，亦從未有任何相關言論和行為。Zara官方微博還在回覆網民評論時指出，9月2日是因應交通狀況而調整營業時間。

環時：Zara客觀上已呼應「三罷」勢力

內地官媒《環球時報》周一（2日）深夜發出社評，批評Zara在敏感時刻關店，「輿論對此提出質疑是有理由的，Zara方面沒有為迅速消除這一質疑積極採取行動，客觀上已經形成『三罷』勢力所期待的某種呼應」。

社評指，Zara的這一表現與「香港社會止暴制亂的集體努力」是一種非合作的態度，與內地社會對香港恢復秩序的期待同樣不是一個方向，又指「Zara是被發現的第一家疑似迎合『三罷』動員的國際知名品牌，無論原因是甚麼，它客觀上做了非常負面的示範」。

社評強調，人們不能不做出這樣的分析：Zara香港公司、至少它的一些門店的管理層有呼應「三罷」的主觀意願，甚至他們也願意用相關的表現出一出特殊的風頭，他們大概認為因此而承擔一些品牌的風險是值得的。Zara需要做出鄭重說明並且糾正自己的做法，給香港愛國愛港的市民和內地廣大公眾一個嚴肅的交代。

（綜合報道）