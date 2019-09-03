【9.1機場】律師會：阻礙機場運作　公然違抗禁制令侮辱法治

反對《逃犯條例》風波未見平息跡象，本周日（1日）有大批示威者應網上號召，到香港國際機場阻礙機場運作，亦令前往機場的路面交通受阻。惟機場管埋局已獲法庭頒出臨時禁制令，禁止任何人非法地及有意圖地故意阻礙或干擾香港國際機場及鐵路的正常使用。 香港律師會今日（3日）發表聲明，指示威者於當日癱瘓香港國際機場通道是公然違抗正在生效的法庭禁制令，亦是對法治的侮辱。同時，香港律師會亦譴責各種形式的非法暴力，包括對警察使用汽油彈。

本周日大批示威者到國際機場，霸佔馬路，令機場運作大受影響。（資料圖片／李澤彤攝）

律師會：違反法庭禁制令可被控藐視法庭

律師會指，癱瘓香港國際機場通道、堵塞馬路及破壞公共交通和鐵路車站的行為，是公然違抗正在生效的法庭禁制令。律師會續指，非常關注周日的機場示威，並認為示威者公然違抗法庭禁制令，是對法治的侮辱；任何人士忽視遵守或遵照法庭禁制令，或任何人士援助或煽動、協助或教唆他人違反法庭禁制令，可能會被控以藐視法庭，而這是一件嚴重的事。

促調查太子站車廂「不必要武力一事」

律師會譴責各種形式的非法暴力，又稱特別關注對警察使用汽油彈、對警察家屬擬作出攻擊及欺凌其在校園的子女。

而在上周六晚（8月31日），多名警察速龍小隊成員及防暴警察衝入太子站月台及列車清場，事件引起公眾關注。律師會表示，「留意到公眾嚴正關注警方對港鐵站內的乘客施加不必要武力一事」，促請相關執法部門認真正視有關事件，並徹底和公正地進行調查。

律師會亦呼籲香港特區政府採取措施,以解決整個社會的關注。而社會各界不同人士已向政府提出了一些建設性的建議。律師會促請政府與市民進行公開對話，盡快尋求恢復香港和平與安寧的解決方案。