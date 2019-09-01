【9.1機場】政府批示威者行為野蠻　指焚燒國旗「挑戰國家權威」

網民發起今日「測試機場交通壓力」，一度於機場巴士設路障，有激進示威者亦破壞東涌站。政府於晚上約10時半發出新聞稿，嚴厲譴責暴力示威者的破壞及違法行為，又指今日有人拆下東涌游泳池的國旗並焚毀，是挑戰國家權威，衝擊「一國兩制」底線。 政府發言人又指，示威者完全漠視旅客及市民的需要，更對持不同意見的人以暴力威嚇及惡意報復，形容「行為野蠻」、令人憤慨。

有網民今日發動堵塞機場交通，早上曾有大批示威者徒步入機場。（李澤彤攝）

發言人說，法院早前已分別批出禁制令，禁止任何人妨礙機場及鐵路運作，但今日仍有大量示威者刻意阻礙機場運作，並在附近堵路及縱火，導致機場交通嚴重阻塞，影響大批旅客行程，形容為「目無法紀」，對香港經濟造成傷害。

有示威者將國旗焚燒。（黃桂桂攝） 批評焚毀國旗衝擊「一國兩制」底線 發言人又指，有暴力示威者將雜物投向鐵路路軌，危及鐵路運作安全；亦有暴力示威者肆意破壞港鐵車站，其中東涌站損毀嚴重，令多條港鐵線路暫停服務，並圍毆其他市民。 發言人續指，有違法者今日拆下東涌游泳池的國旗並焚毀，挑戰國家權威，衝擊「一國兩制」底線。

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形容示威者「行為野蠻」

政府發言人重申，會嚴厲譴責暴力示威者的破壞及違法行為，又指示威者完全漠視旅客及市民的需要，對持不同意見或無辜人士及機構施以暴力威嚇及惡意報復，形容「行為野蠻」、令人憤慨。

發言人說，警方會對暴力及違法行為果斷執法，以保障廣大市民的安全及權利。