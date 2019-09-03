【逃犯條例】國泰三機氧氣樽被排氣　三航班機組人員停飛助查

反對修改《逃犯條例》風波持續，中國民航局早前向國泰航空發重大安全風險警示，禁止參與和支持非法遊行示威、暴力衝擊活動，有過激行為的人員立即停飛內地航班，其後國泰解僱多名職員。 國泰承認近期有兩班由多倫多前往香港的國泰航班及一班由峇里前往香港的國泰港龍航班上執勤之機艙服務員，須暫停飛行職務以協助調查。另外，國泰最近亦進一步提升保安措施，保障機組人員和乘客的安全。

國泰指，一些存放在機上的手提氧氣樽被發現已排氣或部份排氣，國泰調查小組現正與所有相關的單位及人士跟進此事。（資料圖片）

職工盟：約20名機組人員涉事

職工盟主席吳敏兒指，據知有關調查約兩至三日前開始，估計涉及約20名機組人員。她稱，手提氧氣樽完全放氣需時約兩小時，加上屬機組人員在緊急情況下使用，「救命嘢，緊急時自己都要用」，若機組人員在兩分鐘內找不到有關氧氣樽使用，或會暈倒，故她估計放氣行為未必與機組人員有關，認為航空公司亦應檢視餐務、清潔等人員。

她認為，有關調查快則數天，長可達數周，相信或會影響部分機組人員的收入。她解釋，年輕僱員除了底薪外，收入與飛行時數掛勾，故停飛將影響到他們的收入，估計每兩至三日將減少數百至一千元。

↓↓8月28日航空業人員抗議國泰航空解僱員工行動↓↓

+ 7 + 6 + 5

國泰設調查小組進行內部調查​

國泰指，一些存放在機上的手提氧氣樽被發現已排氣或部份排氣，國泰調查小組現正與所有相關的單位及人士跟進此事，國泰強調會嚴正處理有關事件，並進行內部調查，同時已向香港民航處和警方報備。

國泰重申，在每班客機起飛前都會進行例行檢查。而最近國泰亦有進一步提升保安措施，除起飛前外，每班航機航程途中及降落後均會進行檢查，確保所有緊急安全設備運作正常，以保障機組人員和乘客的安全。

▼國泰吞港龍購HK Express 看巨無霸發跡史▼