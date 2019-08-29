【逃犯條例】國泰更新行為守則鼓勵舉報違規員工　告密者資料保密

支持反對修訂《逃犯條例》的航空業者，面臨「以言入罪」秋後算賬。國泰航空近日更新「企業行為守則」其中「Whistleblowing」（舉報）一欄，鼓勵員工「篤灰」，對違規行為「發聲」，並強調會對報料保密，以免舉報者遭報復。

國泰航空近日修訂「企業行為守則」新增「Whistleblowing」（舉報）一欄，鼓勵員工「篤灰」，對違規行為「發聲」，並強調會對報料保密，以免舉報者遭報復。（國泰航空網頁截圖）

職工盟早前指約20名航空業員工，因在社交平台發表反修例的意見，或參與遊行示威，而遭解僱。在內地施壓下，國泰航空近日在其網站的「企業行為守則」亦有作修訂，「Whistleblowing」（舉報）一欄指出需要建立服從的文化，鼓勵員工對身邊任何的違反守則行為「發聲」（speak up）。公司又指，將對舉報資料保密及調查，並會採取適當跟進行動，以免舉報者遭報復。

守則亦提醒員工要謹慎使用社交媒體，如Facebook、Twitter及Linkedln，須對發表的言論負責任，但不得發表涉及公司機密、有損聲譽、侵犯同事私隱（interfere with the privacy of colleagues），或暗示獲公司認同的個人言論。

港龍空勤工會主席施安娜被解僱，國泰同樣指原因無可奉告。(羅君豪攝)

國泰昨日（28日）再向員工發內部信，交代近期的每宗解僱個案，均由高層審慎檢視後的決定，並強調國泰支持一國兩制下的《基本法》，及其相關權利和自由。而更新「行為守則」部分內容，其中列明︰員工參加會使國泰名聲受損的活動，可能會引致紀律處分，包括終止聘用。