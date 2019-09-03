【太子衝突】大律師公會促警察保持克制　重申需設獨立調查委員會

反修例風波以來，警民衝突不斷。大律師公會今日（3日）就警方處理公眾示威手法發聲明，指有證據顯示，近日部分警員執法時已偏離警隊一貫高質素的執法標準，在執行驅散及拘捕示威者行動時使用過分武力。公會譴責任何警隊或警員濫用權力情況，重申不論面對任何困難及挑釁，警察仍應保持克制及以符合警察通例的要求行事。 公會認為只有成立獨立及全面的調查委員會，找出事實真相，才可挽回社會對警隊的信心。

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大律師公會指，警隊基本職責是保護市民生命、安全及福祉，維護治安及把罪犯繩之於法，使其得到公平司法程序處理，重申這是法治精神重要一環。惟有證據顯示，近日部分警員執法時已偏離警隊一貫高質素執法的標準，在執行驅散及拘捕示威者行動時使用過分武力，包括不合理地施放催淚彈（包括在港鐵站內）。

指會員提供法律支援遭多番無理阻撓

對於多名警員上周六晚上（8月31日）進入太子站月台及列車執法，大律師公會表示，港鐵太子站內拍攝到的視像顯示，防暴警察在無合理情況下以暴力對待市民，其後警員離開港鐵車廂時並沒作任何拘捕。公會稱，有會員向被捕人士提供法律支援時，曾在警署遭多番無理阻撓， 令被捕人士未能適時接觸律師及得到法律代表的協助；亦有被捕人士投訴在拘留期間受虐，致身體受傷需要送院或接受治療。



公會又指，警方作出其他違反警察通例規定的行為，如執勤警員沒在制服展示任何可辨識其身份的記認，制造一種警方「不用問責」及「能逃過監察」的意識。公會批評警方其後解釋（如指特別戰術小組的制服上沒有空位作上述展示）實屬牽強，不能服眾。

認為調查委員會可挽回社會對警隊信心



大律師公會重申，譴責任何警隊或警務人員濫用權力的情況，「不論面對任何困難及挑釁，警察仍應保持克制及以符合警察通例的要求行事」及「無論在面對市民大眾或示威者時，都不能使用過分及不必要的武力」，公會認為只有成立一個獨立及全面的調查委員會，找出事實真相，才可挽回社會對警隊的信心。