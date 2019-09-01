【8.31遊行】太子站爆衝突　國際特赦組織：突顯獨立調查的必要

國際特赦組織香港分會今日（9月1日）發表聲明，稱香港警方昨日（8月31日）在太子港鐵站毆打車上無威脅的人等，其執法遠不達國際標準。分會批評，警方昨日雖然面對一些暴力針對，但並非他們濫權的藉口。 分會又指，警方再度使用臥底，又在水炮車使用染色水劑，威脅市民的表達自由、和平集會自由，更認為根據昨日的警方表現，再一次突顯要儘快成立獨立調查委員會的必要。

警方昨晚進入太子站列車和月台內，向車廂內施放胡椒噴霧及揮動警棍。（資料圖片／余俊亮攝）

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分會指出，從現場影片可見，警方衝入港鐵車廂後，以警棍毆打車上無威脅的人，又向困在車廂內的人發放胡椒噴霧，讓他們無路可退，更禁止醫護到場救援。

分會又指，警方一度以疑似可發射海綿彈的槍械，近距離、以水平指向車廂內人士，情況令人震驚。他們認為，這些不合法的執法手段只會繼續加劇局勢，無助緩解現局。

水炮車昨日首次用藍色水柱驅散人群。（資料圖片／曾梓洋攝）

憂使用「秘密警察」、染色水劑損害集會自由

對於警方再在示威場合中使用臥底，分會重申，警員絕不應誘使他人違法，以便將之逮捕。分會又指，市民大眾有集會結社自由，這類「秘密警察」的執法手段將製造不信任和懷疑，在大眾間播下了分歧，損害市民表達自由及和平集會自由。

分會又說，警方昨日首次在水炮車使用染色水劑，大量現場人士如旁觀者、記者被染料射中，批評手法威脅市民的表達自由、和平集會自由，以致公平審訊權利。