直擊84元住青衣永倫800酒店　床單有疑似血跡　青衣情侶都住

反對修訂《逃犯條例》引發的警民衝突持續近三個月，多國對港發出旅遊警示，來港旅客人數急跌。暑假過後是旅遊淡季，加上問題未解決，《香港01》上周曾報道經網上搜尋器查詢後發現，青衣一間三星酒店「香港永倫800酒店」每晚房價76元，連稅只需84元，記者早前成功訂房，並於近日入住，直擊實況。 房間有兩張床，有大窗飽覽藍巴勒海峽海景，似乎不錯。不過貨櫃碼頭也近在咫尺，房間偏小，無WiFi及Room Service，只能放有一個茶几和磨砂玻璃洗手間；床單雖然有更換，但上面疑有血跡及鞋印，加上告示牌上全部寫上簡體字，感覺有如到內地旅遊入住舊式酒店一樣。 有趣的是，記者發現附近房間住有不少香港人，當中不少是年輕情侶，更非常闊綽的花上比房價更貴的費用、每人100元到樓下泳池游泳。有住客笑說，「其實我住喺青衣，知道咁平就試試佢，80蚊抵玩有渡假feel。而家返大陸要查電話咁煩，仲要查兩個鐘，呢排點都唔會去。」

三星「香港永倫800酒店」，9月初的標準間兩床房間價格連稅只為84元。（梁煥敏攝）

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酒店房間飽覽無敵海景

記者上周發現，從永安旅遊網站訂住位於青衣三星「香港永倫800酒店」，9月初的標準間兩床房間價格連稅只為76元，並能預訂28晚的套房，亦只為3,098元，極為罕見。記者即時預訂，並於本月初入住。

根據網上搜尋器所見，酒店房間飽覽無敵海景，有浴室設施、雪櫃等齊備，酒店簡介中亦提到，酒店內有泳池、健身室等設備。

房間不足100呎，其闊度剛剛可以放到兩張單人床。（梁煥敏攝）

酒店無WiFi及Room Service

記者當日下午到前檯登記，當時有一名女職員。她表示，酒店內並沒有WiFi，「就算畀錢都唔會有」，出入酒店需要到鄰近酒店一同排隊上車，早午晚餐可到附近的兩所酒店解決，或於酒店地下的餐廳進食，她斬釘截鐵地説：「我哋絕對冇Room Service（房間服務），一定要住客自己落樓處理。」

記者發現其餐飲價錢相宜，大部份為花費40元至50元，屬非一般的酒店價錢。她續說，酒店泳池及健身室是要住客親自到藍澄灣會所享用，每項收費100元，實質較房價更貴。

房間內放有基本住宿設備，但由於空間有限，未有衣櫃供應，只提供衣架。（梁煥敏攝）

房間有淡淡「霉味」 枕頭有黑色「鞋印」

根據職員指示，記者到酒店中層位置，甫到埗所見，長長的走廊有超過30間房間，絕對不是精品酒店，大部份房間亦面向藍巴勒海峽。打開房間門口時，門鎖開放自如，但開關位置呈現深色木紋，裝修感覺殘舊，打開房門傳出一股淡淡的「霉味」。

房間大約有80平方呎，四四正正，有兩張單人床，床單雖然有替換，可見到摺痕，但其中一張單人床的床單上發現疑似「血跡」，枕頭上亦有黑色「鞋印」，有點嚇人。記者安坐一會也感到有點硬，不太舒適，房間四處亦有不少塵埃；由於房間細小，並未放置衣櫃，但有衣架供掛衣物，不過亦有風筒、電視機及冷氣機等設備，但不見有雪櫃；冷氣為日本品牌，開啟後不久已感到非常涼快，電視可選擇本港所有免費電視台及內地中央台頻道。

房間內的告示以簡體字為主。（梁煥敏攝）

景觀為貨櫃碼頭 可遠眺昂船洲大橋

景觀方面，根據網上相片所見可以飽覽海景，現場所見，景觀為貨櫃碼頭，遠處可以看到昂船洲大橋及藍巴勒海峽，黃昏時間看到紅霞，相當不錯，但不是傳出貨櫃船的「嗚嗚」聲，喜歡寂靜的人可能感到有點煩躁。窗簾有點破損，部份位置不能遮光，但可以接受；該處建築物樓齡約為10多年，但牆壁已有裂紋。

洗手間只有最基本設施，包括洗手液及毛巾，熱水煲放在廁所旁邊，若要使用時清潔度一般；四周張貼了不少告示牌，絕大部份是簡體字。

房間內的浴室用磨砂玻璃包圍，若為兩位朋友居住，有點尷尬。（梁煥敏攝）

青衣情侶：來這裡當去旅行

記者到酒店四周觀察，當中發現本地居民住客，其中與記者對於同樓層的年輕情侶為青衣居民，剛剛到酒店泳池暢泳，她說每人需要花費100元，比房價更貴，但不太介意，「個泳池真係好大好大，未見過咁大，連住隔離酒店同住宅，又無人，當渡假就冇所謂啦。去游水仲貴過住喺度，我見幾十蚊即刻嚟試吓。」她更提醒記者泳池下午6時會關門，盡快享用，又可以去附近健身室健身，相當不錯。

此外，記者又遇上另一對居於青衣的年輕情侶，剛剛到酒店泳池享用服務。男方説，因上周得知房間價錢吸引，專程前來入住，「我要80幾蚊嚟住，但真係超平試試佢。」他續説，雖然處於住所不太遠，但亦有渡假的感覺，相當不錯；他又提到另一個前來居住的原因，「嚟到呢度可以當去旅行，而家返大陸又要查你電話，仲要排兩個鐘，又有friend話要查呢樣果樣，短期都費事去，不如嚟酒店玩好過，價錢差唔多咋嘛。」

熱水煲放在廁所旁邊，若要使用時有感上清潔度一般。（梁煥敏攝）

會所職員：近期多香港人入住

記者到酒店住客同樣可使用，步行約5分鐘內的藍澄灣住客會所視察，這個相連幾個屋苑及酒店的泳池相當大，當中亦有按摩池，使用的人數不多；此外，健身室內的設施算齊備，有跑步機，負重設施及單車等等，但要花上每人100元才能使用，比房價還要高。

會所職員向記者透露，酒店住客只需要到所屬酒店取得入場券便可到來使用設施，又指「呢排好似真係好多香港人嚟呢度住。」可是，記者今日(3日)再次使用網上搜尋器查詢價格時，發現房間價格最少要花上90元以上，而下周中期的價格仍不需要超過100元，未見有內地團所居住，大部份為本地人自由行為主，若希望可以有渡假感覺，可作留意。