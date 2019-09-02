【自助餐劈價】君悅、迪士尼酒店推優惠　即睇7間抵食自助餐

繼香港本地酒店房間大劈價後，多間酒店自助餐近月亦減價搶客，灣仔君悅酒店茶園推出買一送一優惠，香港迪士尼樂園酒店推出港人限定優惠，千三蚊即可食齊三間酒店自助餐；香港諾富特世紀酒店則有讚好Facebook專頁即享55折優惠等等。以下7間自助餐各有特色，即睇邊一間適合你。

香港迪士尼樂園酒店—港人限定優惠千三蚊食齊三間自助餐 向來深受一家大小歡迎的香港迪士尼樂園酒店就推出香港居民專享的「迪士尼朋友自助餐套票」，港人可以83折或78折優惠，在兩間或三間樂園酒店享用兩餐或三餐自助餐，平均每餐只需$429起。此優惠只供香港居民購買，有效期則從購買日起計一年內，以及不適用於1月1日、2月14日、12月21至31日。詳情請循以下途徑查詢： 電話：

香港迪士尼樂園酒店：3510-6000

迪士尼好萊塢酒店：3510-5000

迪士尼探索家度假酒店：3510-2000 優惠詳情：

https://tinyurl.com/yyhbfk6v

（君悅酒店圖片） 君悅酒店茶園—指定信用卡買一送一 憑Visa Infinite或Visa Signature信用卡主卡或附屬卡於網上訂購君悅酒店茶園晚市自助餐，就可以有買一送一優惠。不過由於反應熱烈，未來15日的預約已額滿，酒店接受15日前預訂，例如想預約9月30日，就要在9月15日早上9時上網預約及付費，不過優惠期由即日起到11月30日，大家亦不用太心急。 成人：原價每位$874，買一送一即每位$437

6-12歲小童價格：$364及有85折優惠，6歲以下免費

優惠期：即日起到11月30日

時間：晚上6時30分至晚上10時

地址：香港君悅酒店港灣道 1 號閣樓

詳情及訂位：https://tinyurl.com/y6oyozm6

查詢：2584 7722

香港諾富特世紀酒店 —讚好Facebook即享55折優惠 由即日起至9月30日，只要讚好酒店的Facebook專頁，就可享55折優惠。另外，每日首20位訂座的客人更可以免費獲得原個芒果糯米飯。訂座4位或以下送1客，訂座5位或以上送2客(供應有限，送完即止)。 成人價格：$508(星期一至四) / $538(星期五至日)

4-12歲小童價格：$318(星期一至四) / $338(星期五至日) ，4歲以下免費

時間：晚上6時30分至晚上9時半

地址：灣仔謝斐道238號

詳情：https://tinyurl.com/yxvg499w

查詢：2598 8888



尖沙咀凱悅酒店咖啡廳—二人光顧唔使400蚊 尖沙咀凱悅酒店就推出周末下午茶自助餐買一送一優惠，惠顧時憑Visa Infinite 及 Visa Signature 信用卡，包括渣打Simply Cash Visa卡訂位，即可以$318購買兩位成人自助餐劵，優惠推出後反應熱烈，未來16天之預約已額滿，酒店接受16日前的預約，例如想預約9月30日，就要在9月14日早上9時上網預約及付費，優惠期由即日起到11月30日。 成人價格：$318買一送一，另收每位加一服務費

1-12歲小童價格：$318並享半價優惠

優惠期：即日起到11月30日

時間：星期六、日及公眾假期，下午3時30分至5時30分

地址：香港九龍尖沙咀河內道18號

詳情：https://tinyurl.com/yyc55qaa

查詢：3721 7700

優惠期：即日起到11月30日

(諾富特東薈城酒店圖片) 諾富特東薈城酒店—週一自助餐半價每位$180起 位於東涌的諾富特東薈城酒店鄰近多個旅遊景點，包括香港迪士尼樂園、昂坪纜車、大澳及大嶼山等等，適合一家大小在附近遊玩過後醫肚仔。自助餐提供刺身、新鮮海鮮及甜品等等，由即日起到9月23日期間就推出週一自助晚餐半價優惠，成人每位只需＄180起。優惠推出後反應熱烈，現時只餘下9月23日首輪時段（下午6時至7時半）仍可預訂了。 成人價格：$180(原價$360)

3-11歲小童價格：$145(原價$290，3歲以上免費)

優惠期：即日到9月23日

首輪時間：下午6時至7時半

次輪時間：下午8時至9時半

地址：東涌文東路51號

詳情：https://tinyurl.com/y454l9h9

查詢及訂位：3602 8808

(皇家太平洋酒店) 皇家太平洋酒店—兩位大人光顧可免一位小童免費 位於尖沙咀的皇家太平洋酒店有「ALOHA」夏威夷盛夏派對，並推出「大人光顧細路免費」自助餐優惠，只要使用恒生信用卡訂購，即可以65折享用自助午餐及晚餐，如兩位成人惠顧，更可免一位8歲以下小童收費，十分適合一家三口的家庭 成人價格：自助午餐$358起(原價) / 自助午餐$638起(原價)

優惠期：即日起到9月30日

時間：自助午餐時間為中午12時至下午2時30分 / 自助晚餐時間為晚上6時至9時30分

地址：九龍尖沙咀廣東道 33 號中港城

詳情及訂位：https://tinyurl.com/yy9ugebk

查詢：2738 2322

(北角海逸酒店圖片) 北角海逸酒店—7折食韓風自助晚餐 北角海逸酒店推出7折享用「夏日韓風」自助晚餐優惠，菜式包括韓式醬燒豬仔脾、韓式牛肉炒粉絲、人參燉雞湯、日式燒鰻魚、照燒牛柳粒、生蠔、麵包蟹、香草龍蝦仔及藍青口等等，每檯可獨立享用Häagen-Dazs 雪糕火鍋。 成人價格：原價為$468起，並享有7折優惠

3-12歲小童價格：原價為$338起，並享有7折優惠

優惠期：即日起至9月30日

時間：晚上6時30分至10時次輪時間：

地址：香港北角英皇道 665 號

詳情及預訂：https://tinyurl.com/y36bjot9

查詢：2187 8888