【逃犯條例】青衣三星酒店劈價至每晚73元　職員：網上見到就租到

反對修訂《逃犯條例》引發的警民衝突持續數月，多國因此對港發出旅遊警告，來港旅客人數急跌。暑假過後，社會問題未解決，旅遊業界的影響延續，《香港01》記者經網上搜尋器查詢後發現，青衣一間三星酒店的每晚房價，連稅只需73元，約一個月房價連稅只花不足3100元，房間有海景，更可以用酒店的泳池、健身設施，非常超值。此外，亦有銅鑼灣一間賓館的套房價格，連稅每晚只需約79元，房價有如時光倒流數十年。

根本安永旅遊網站所見，香港永倫800酒店同類房價只需73元一間，並仍餘下4所套房出租。（永安旅遊網頁圖片）

青衣酒店連海景、泳池、健身 每晚73元

反《逃犯條例》爭議持續兩個多月似乎未有緩和，近日多國對本港發旅遊警示，首當其衝的影響，相信為旅遊業。過去的一個多月，暑假檔期的酒店房間價格插水式下降，但相信影響持續，《香港01》記者發現，以永安旅遊網站訂住位於青衣的三星「香港永倫800酒店」，9月初的標準間兩床房間價格連稅只為73元，並能預訂28晚的套房，亦只為3098元。

根據網上搜尋器所見，房間包覽無敵海景，浴室設施、雪櫃等齊備，酒店簡介中亦提到，酒店內有泳池、健身室等設備，但根據住客意見中指，房間沒有牙膏等個人清潔用品，需自備。

月租平過劏房

根據6月中有團體公布的劏房租金調查，葵涌一個面積70呎的劏房單位，月租要4,000元，並只有一扇窗；而該酒店房間則有100呎，加上有無敵海景，相比下似乎非常超值。該酒店前枱職員表示，70多元一晚的房晚並非恆常價格，「我哋無同旅行社合作，但如果你喺網上見到就係實價，當然係租到我哋嘅房。」

部份位於旅遊旺區，如旺角、中環等的三星酒店，價格亦只需100多元至200元一晚，租住一個月亦較不少深水埗區、觀塘區的「劏房」便宜。

另外，以搜尋器Agoda一所來自銅鑼灣利舞台附近的2.5星「蘋果酒店」，每晚房價連稅亦只需76.23元，較去年9月份同區同星級的房間價格，下跌超過六成，《香港01》多次致電有關酒店負責人查詢，暫未得到回覆。

酒店名 地點 一晚房價（9月初未連稅） Casa Hotel Hong Kong 油麻地 $163 泛達太子酒店 太子 $164 萬年青酒店 佐敦 $170 香港中環迷你酒店 中環 $167 資料提供：網上搜尋器、旅遊網站