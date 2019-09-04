若建跨境聯網買內地電　中電料需時至少十年　需確保價格合理可靠

《長遠減碳策略》公眾諮詢將於本月20日結束，當中涉及「區域合作」，則從內地輸入更多核能或再生能源以達至長遠減碳目標。中電昨日（3日）提交意見書，建議考慮增建燃氣發電，以及透過區域合作增加零碳能源。 中電指出，目前連接大亞灣核電站的專線容量有限，若要額外零碳能源，需再建新聯網，但估計需時十年或以上、需兩地政府和社區支持，也要確保價格合理。中電認為任何區域合作安排和新的電力聯網系統必須謹慎行事，減碳目標可考慮訂立在一個範圍內，以進一步評估所有減碳選項和新科技。

中電在意見書中指出，目前只有可再生能源和核電能可提供充足的零碳能源。圖為中電集團總監兼中華電力副主席阮蘇少湄。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

環境局在2014年曾提出「電網購電」方案，建議通過從內地電網（即中國南方電網）購電以輸入電力，當時兩電均不支持，中電認為「本地發電」方案更確實地維持供電可靠性以及改善環保表現。

今年港府重提「區域合作」方案，中電在意見書中指出，目前只有可再生能源和核電能可提供充足的零碳能源，但問題是可再生能源的電力產量取決於各種難以控制的因素，例如太陽能電站夜間不會發電、風電場在低風速情況下不能發電。中電認為必須安排備用供電確保供電可靠性，但或令可再生能源總成本大大提高，遠超其他燃料。

雖然中電目前擁有一個容量有限的聯網系統連接內地電網，但另一電力公司港燈沒有，中電認為如要輸入額外零碳能源至本港，需要建立新的聯網系統，例如直接連接至內地發電廠或廣東電網，但估計需要十年或更長時間，通過工程和環境可行性研究尋找適合的輸電路線，加上面對深圳人口稠密，建跨境聯網系統非常具挑戰性，涉及的審批和建造過程或面對很大困難。

中電認為，必須尋找合適的零碳能源組合，確保價格合理，並能以非常可靠方式輸港，而零碳能源必須採購自指定發電來源，又強調任何區域合作安排和新的電力聯網系統必須謹慎行事，確保可再生能源的來源，並保留不同供應商洽談機會，有合理控制權，確保以最合理價格購電。

此外，中電建議增建燃氣發電。文件中指出，增建本地燃氣發電機組及使用更多天然氣發電、維持使用潔淨能源專線輸入零碳能源，同時需引入嶄新科技，例如探討氫能、碳捕獲和封存技術，但這些科技目前難以實現大規模商業應用。

中電指出，在其他界別未能大幅減碳情況下，單靠燃氣發電和目前技術，難以達至2050年碳排放降低60%或以上，希望電力界別以外的其他界別同時大幅減碳，碳捕獲和封存或零碳氫能等技術出現突破性發展，促使燃氣電廠進一步減低碳排放。