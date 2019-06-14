長遠減碳策略今展開　減碳目標公眾訂　倡買內地買核能或再生能源

今期三個月的《長遠減碳策略》公眾諮詢於今日（14日）開始，諮詢文件未有訂明2050年的減碳目標，但提供三個情景，分別是人均碳排放兩公噸、一公噸及零排放供公眾參考。 不過，無論減碳目標定於哪個水平，文件都清楚指出香港必須從內地輸入更多再生能源或核能。可持續發展委員會長遠減碳策略支援小組成員林超英指，有信心市民願意減碳。他又指，若市民不想輸入核能，就應停開冷氣節能。

林超英（左）說，若市民不想輸入核能，就應停開冷氣節能。（張雅婷攝）

《巴黎協定》建議於2050年時，全球碳排放總量需較2010年減少40%至70%。但是次諮詢未有跟隨該目標，僅提供三個情景，分別是人均碳排放兩公噸、一公噸及零排放供公眾參考。例如若選擇最寬鬆的兩公噸，全球平均升溫將於攝氏2度內；若選擇最進取的零碳排放，全球平均升溫可控制在1.5度內，但社會需付出較大努力，如要全面改用零碳能源及電動車。

林超英解釋，由於今次並非政府諮詢，因此採用從上而下方式，廣泛收集公眾意見，再向政府提交建議。

發電成本料增 難評估電費影響

由於本港67%碳排放來自發電，文件指出，若要附合長遠減碳目標，則需從內地輸入更多核能或再生能源。但無論選擇哪種能源，供電成本都有可能上升。而實際成本上升是取決於一系列因素，現階段對2050年的電費作評估是言之尚早。

整份諮詢文件共有十題，其中問及市民是否支持實行低碳生活、提升能源效益及透過更緊密的區域合作增加燃料組合的零碳能源，但無列出可供選擇的能源是什麼。林超英指，若市民不想選擇核能，就不要再開冷氣。

林又對香港能達到《巴黎協定》的減碳目標感到樂觀：「我們要看得起香港人，香港人明白我們面對什麼問題！」

環團反對引入核能

環保團體綠色和平批評，政府以諮詢作為藉口，為引入危險的核電鋪路，助長另一種環境威脅，要求當局承諾區域能源合作只限於可再生能源。

中電就表示歡迎可持續委員會就香港長遠減碳策略展開公眾參與活動，又指香港作爲國際大都會，需要高度可靠的供電服務，故中電不斷優化發電燃料組合。發言人表示，會詳細參閱有關文件，稍後再提交意見書。

港燈回覆指，支持政府減排減碳目標，亦致力開發可再生能源，例如正興建三台新的天然氣機組，以逐步取代燃煤發電，並先後於2006年及2013年建成全港首台風力發電機及其中一個最大裝機容量的太陽能發電系統。發言人指，會詳細研究公眾參與文件，積極回應。