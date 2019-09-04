【罷課】何郭佩珍中學外撲跌救恩學生　葉建源：警方行動屬不必要

部分中學生近日發起罷課，昨日（3日）早上何郭佩珍中學校外有人聚集，當中包括鄰近的大埔救恩書院學生和其他學校學生，以及戴黑色口罩的人士。 昨早8時許，有警員到場調查追截在場人士，一名救恩書院學生逃跑離開現場期間被警員撲倒在地下，口鼻受傷流血，需送院治理。救恩書院尹同學引述，受傷學生甩掉兩隻牙，身體擦損。警方事後在記者會上回應指，警員是接獲噪音滋擾報案後到場，當時見到有人逃跑，警員欲了解時卻因地面濕滑，引致警員及在場者跌倒。 立法會教育界議員葉建源今（4日）早接受港台節目訪問，他認為，在場的學生不是罪犯，警方的昨日行動毋須過於激烈，同時是不必要，不必要去「制服」身穿校服的學生。

葉建源認為，在場的學生不是罪犯，警方的昨日行動毋須過於激烈。（資料圖片）

《香港01》昨日報道，事發時有警員跑向部分正在離開的救恩書院學生及身穿便服的人士，部分學生隨即跑走，然而警員繼續追截，部分學生及戴口罩的便服人士被截停，一名救恩書院男學生遭警員撲跌，男生面部著地，口鼻流血。救恩書院校長周家駒當時亦到場了解，男生最後送院治理。

周家駒向記者解釋，校方已得知有一名學生受傷，有老師陪同送院，校方已提供適當協助。他否認校方或教職員有報警，沒有學生被捕。周被多次追問會否譴責警方做法，他指自己不在現場，無法評價警方行為。

對於近日有大批中學生發起罷課，葉建源認為，罷課行動對校園一定會有影響，對不同學生應有靈活安排。葉建源指，並非有人刻意將爭議帶入校園，整個反修例運動是社會事件，學校是社會縮影，學生理應關心社會，亦可讓學生抒發感受。