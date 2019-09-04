【逃犯條例】旅發局推兩項豁免收費　旅議會料下周公布業界優惠

反對修訂《逃犯條例》風波持續已88日，本港經濟受內外環境因素影響，正面對下行風險。財政司司長陳茂波今（4日）表示，進一步推出支援中小企業措施，並指旅遊及零售業在事件中首當其衝受影響，政府已與業界討論，向企業提供資助作海外推廣。 香港旅遊發展局則同日公布，將於10月1日起豁免業界參與海外展銷會及業務洽談會的參與費用，及免收「優質旅遊服務」計劃下，逾 8,000 間商舖的一年續證費用，而新申請加入計劃的商舖，其費用亦會減半。 至於旅遊業議會將向會員提供收費寬免，據了解，相關計劃最快下周中才有決定。

旅發局主席彭耀佳今（4日）表示，將於今年10月1日起，推出兩項措施協助業界，包括由下月起至2020年3月31日，業界參與旅發局在内地及海外舉辦的展銷會及業務洽談會，可獲豁免參與費用；及下月起至2020年9月30日，旅發局免收「優質旅遊服務」計劃下，所有商舖、逾8,000 間的一年續證費用，而新申請加入計劃的商舖，申請費用亦會減半。

旅發局指，希望相關優惠可減輕業界開支，而稍後會在適當時間，旅發局將與業界在客源巿場推廣，吸引旅客來港。

而旅遊業議會亦將向會員提供收費寬免，總幹事陳張樂怡表示，相關計劃仍在商討中，預料最快下周中才有決定。