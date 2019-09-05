【逃犯條例】監警會新委員余黎青萍︰愛香港的都希望平息事件

行政長官林鄭月娥昨（4日）公布委任前政府高官余黎青萍及資深大律師林定國加入監警會，堅持不成立獨立調查委員會。余黎青萍今日（5日）在電台節目《在晴朗的一天出發》上表示，指據其經驗及記憶，以往政府都是在事件平息後才成立獨立調查委員會，如1977年的警廉衝突，但現在的事件持續，而且有升級。她指，相信市民、政府、警方都是希望以大局為重，有心為香港、愛香港的都是希望平息事件，要協力合作，而非「好虛偽咁嗌口號」。

余黎青萍為林鄭月娥競選時的資深顧問。（林鄭月娥競選影片截圖）

余黎青萍指，林鄭月娥8月26日正式邀請她，指梁定邦認為她的加入會有幫助，她介紹自己於70年代廉政公署成立時，做「開荒牛」成立社區關係處，亦曾任副申訴專員10年，料有關經驗可以幫助到監警會工作。對於民間對成立獨立調查委員會的訴求，她指希望大家明白，成立獨立調查委員會，香港政府通常都是事件平息之後才去做，方便搜集證據，包括1977年的警廉衝突，但現在事件持續，而且有升級。被問到是否只是時機問題，事後都會支持成立獨立調查委員會，她指「相信政府可以考慮。」

就監警會無權傳召證人，她指，現在資料圖文並荗，都可以參考。多次被問到監警會的調查權力有限，她指，相信梁定邦主席是資深的法律界人士，都會做到最盡為止，在困難之下能夠完成任務。節目提到721元朗事件，她被問到有何觀感時就指，有聽到警方解釋有好多其他區的任務並有受阻撓，但監警會不只聽一面之詞。她評價自己「我絕對是無政見的人。」又指自己「素來公私分明」，指最重要審慎及嚴格。

在節目的最後，余黎青萍指自己作為土生土長的香港，指自己特別痛心現在年青人走出來，若香港繼續沉淪下去，將來都是年青人受影響，希望本著愛港為港，大家慢慢沉思一下。

聽眾「烽煙」︰不收貨

有多名聽眾「烽煙」表明，對於林鄭昨日提出的四個行動「不收貨」，指經歷兩個多月，宣佈撤回只是一項基本回應，並批評警方在今次風波中的行動表現，其中一名女聽眾稱自己曾任警察，形容警隊「過暴」，如6月12日已用布袋槍，可瞄準下身但不應該對準頭部，又指自己是上環居民，見到警察對部分暴力視而不見，她認為如果無命令就不會做，可以無法無天「唔係默許咁簡單」，形容是「縱容」，並重提政務司司長張建宗道歉後反被警隊的協會批評。有聽眾指，如成立獨立調查委員會，都會「收一半貨」。