【逃犯條例】獲林鄭委任加入監警會　余黎青萍：我公私分明

行政長官林鄭月娥今日（4日）發表電視講話，提出以「四大行動」回應反修例爭議，其中包括委任前教育署署長余黎青萍及資深大律師林定國加入監警會。余黎青萍今晚接受《香港01》訪問時表示，相信以過去任職廉政公署及申訴專員公署副申訴專員的經驗，可以有助監警會未來的工作。 對於曾任林鄭競選辦資深顧問，被民主黨林卓廷質疑林鄭的委任是「自己人加自己人」，余黎青萍強調，她是一個公私分明的人，「別人如何評價，我無法去控制，但相信日後可由我的行動及表現來作定論。」

特首林鄭月娥今日公布會撤回《逃犯條例》修訂。（政府新聞處影片截圖）

監警會委員由27增至29人 余：人多好辦事

余黎青萍透露，她是獲林鄭邀請加入監警會，並在8月26日到禮賓府與林鄭會面。她引述林鄭指，監警會主席梁定邦和其本人都認為，自己是適合人選，於是她便答允加入監警會。

被問及監警會加入她和林定國兩名新成員，監警會成員由27人增加至29人，究竟可以產生甚麼效果及作用？余黎青萍以「人多好辦事」作回應，而她曾任廉政公署首任社區關係處處長及申訴專員公署副申訴專員，相信多年的工作經驗有助監警會未來的相關工作。

「在申訴專員公署十年的寒暑，主要負責處理涉及政府部門行政失當的投訴，同時亦會主動調查，這方面的經驗肯定對監警會工作有很大幫助。」

余黎青萍為林鄭月娥競選時的資深顧問。（林鄭月娥競選影片截圖）

需待事件結束才應成立調查委員會

前政政務司長陳方安生早前曾聯同多名前政府高官和立法會議員發公開信，包括要求政府成立獨立調查委員會，調查警方在6.12衝突涉嫌濫用武力，以及一次過特赦所有疑犯等訴求，但余黎青萍卻回應指，陳太建議極不合適，更批評此舉會繞過現有處理有關事件的機構。

她回應林鄭繼續選擇不成立獨立調查委員會時稱，據其40多年官場經歷，過去多次政府設立獨立調查委員會，均要待相關事件完全結束後才成立，這才是順理成章的安排。「現在衝突仍然天天都發生，時間上根本並不適合。」

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稱林鄭已料走入社區會感到難受

另外，余黎青萍特別提及林鄭「四大行動」第三項，即由本月開始她和所有司局長會走入社區與市民對話，其實是十分重要的，「特首和官員們落區肯定會遇到阻撓及衝擊，並且會感到難受，但他們已預計到這方面情況。」

她又語重心長地說：「動亂持續不會對任何人有好處，若大家想為香港下一代着想，便應停一停、諗一諗。其實沉默的多數只是缺乏平台表達意見，之前也見到撐政府、撐警員的人出來表達意見，希望社會各階層及不同背景的人士，可以一起尋求解決事件的出路。」