【逃犯條例】余黎青萍、林定國入監警會　林卓廷：自己人加自己人

特首林鄭月娥今日（4日）在電視講話上宣布撤回《逃犯例條》法案外，亦堅拒成立獨立調查委員會，另外在監警會上，今日起委任前教育署署長余黎青萍和大律師公會前主席林定國加入，任期兩年，強調7月21日元朗白衣人無差別打人事件是監警會審視重點之一。 在「7.21」事件中被元朗白衣人打傷的民主黨立法會議員林卓廷回應查詢時指感到憤怒，質疑林鄭是「自己人加自己人」，只會加強監警會的保守聲音，不能增加對警權的制衡。

林鄭月娥會委任大律師公會前主席林定國（左）及前教育署署長余黎青萍（右）加入監警會。（資料圖片）

林鄭在電視公告中，表明不應該成立獨立調查委員會，重申監警會除了處理有關警方的投訴，亦正按照其法定職權，詳細審視6月9日開始發生的一連串大型公眾活動，包括7月21日元朗白衣人無差別打人事件是重點之一。

她表示，政府會全力支持監警會的工作，除了邀請海外專家，已委任余黎青萍和林定國進入監警會。經過是次委任，監警會成員的數目將由27名增加至29名。

余黎青萍曾任林鄭競選辦資深顧問，在修例問題上，余黎青萍據報6月在前政務官的群組上，提出「四不」做法，包括不適合設立調查委員會，不適合特赦，不適合放棄公平的司法審訊和不點名地表明不適合向那個「瞓身」尋求外國支持，以對付自己城巿的人的說辭退讓。

林定國則在2017年當選大律師公會主席，翌年競逐連任，但敗給現任的戴啟思。林定國曾被批評未有對備受爭議的「一地兩檢」的法律問題提出質疑，雖然之後他帶領大律師公會發表措詞強硬的聲明，質疑人大常委會未能就「一地兩檢」的合作安排提出任何基礎和理據，但被指此舉措與大律師公會選舉有關，林定國最終澄清遲發表是為免出錯。

林卓廷：余黎青萍非常保守、林定國親政府

港府在監警會上花工夫，能否滿足反修例示威者的訴求？林卓廷在「7.21」元朗白衣人無差別襲人事件中被毆打受傷，他回應查詢時表明不會對林鄭的建議收貨，認為「連敷衍都稱不上」，「扮有公信力、這根本是大笑話」。

林卓廷形容，余黎青萍是非常保守的前高官，林定國亦屬保守和親政府。他反問「她都是找自己人入監警會，自己人加自己人，為何能加強制衡？」

他認為，要從整個制度上改革監警會和投訴警察課，容納代表社會不同聲音的成員，否則只會加強監警會的保守聲音，難以讓市民相信兩個機構能監察警方。他重申在加強制衡警權方面，成立獨立調查委員會、將投訴警察課和監警會徹底重組「缺一不可」。