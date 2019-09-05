【逃犯條例】英皇仔組人鏈堅持慎思篤行　鄰校聖保羅學生擊掌打氣

即使行政長官林鄭月娥宣布正式撤回《逃犯條例》修訂，開學後的校園依然抗爭不息。今早（5日）傳統名校英皇書院外有近300名學生及舊生參與「接返學」組人鏈行動，強調「五大訴求、缺一不可」，亦不時高呼英皇書院校訓「慎思篤行」。 英皇書院校長鄧啟澤回應指，校方不會處分參與行動的學生；不會收集罷課學生名單；亦不會呈交教育局。

部分學生手持白紙，抗議校方以紙張遮蓋班房連儂牆。（張浩維攝）

今早7時起，大量身穿英皇書院校服的學生及身穿便服的學生聚集於英皇書院對出行人路，人鏈沿般咸道及西邊街伸延，「護我英皇」召集人英皇書院舊生葉錦龍估計有近300人出席。

部分出席者身穿黑色衣服及戴上口罩或防毒面罩，其間高呼「光復香港、時代革命」、「五大訴求、缺一不可」、「英皇校訓、慎思篤行」等口號，亦高唱「Do you hear the people sing」及校歌。

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行動期間不時有途徑的市民及駕駛者向參與學生打氣，當中包括「鄰居」聖保羅書院的學生，他們途徑時高呼「英皇仔加油」，雙方互相擊掌鼓勵。

葉錦龍笑言，英皇書院與聖保羅書院學生的關係「非常深厚」，對於獲得對方支持感到非常振奮，「我哋會以不輸佢哋（聖保羅書院）嘅陣勢，去迎接今次嘅戰爭。」

葉錦龍笑言，英皇書院與聖保羅書院學生的關係「非常深厚」。（張浩維攝）

英皇書院中六學生黃同學今早戴上頭盔、風鏡及防毒面罩出席，他解釋相關裝束是標準抗爭者裝束，希望將相關形象呈現予公眾。他認為，組人鏈活動是將學校的精神薪火相傳，同時希望表達對校方以白色紙張遮蓋班房外連儂牆做法的不滿。

對於特首林鄭月娥昨日宣布正式撤回《逃犯條例》修訂，黃同學直言：「絕對唔收貨，唔相信政府。」，他認為林鄭昨日說要動議撤回，但今日則改口說不用動議投票，顯示出其「語言偽術」功力。

黃同學呼籲，全港中學生應齊心一同罷課，對政府施壓。

英皇書院中六學生黃同學（中）戴上頭盔、風鏡及防毒面罩出席，對於林鄭月娥昨日宣布正式撤回《逃犯條例》修訂，他直言：「絕對唔收貨，唔相信政府。」（張浩維攝）

校長：體諒學生訴求 不會處分

行動完結後，部分舊生要求與校長鄧啟澤對話。鄧啟澤隨後步出校門會見傳媒，他強調，不會處分參與今早抗議活動的學生，體諒他們的訴求，亦感受到校友對母校的關心，但希望他們不要影響學生的學習。

鄧啟澤稱，開學後沒有學生要求罷課，因此不存在禁止的學生罷課。不會收集罷課學生名單，亦不會呈交教育局。

校長鄧啟澤強調，不會處分參與今早抗議活動的學生。（張浩維攝）

對於有學生指控校方以白紙遮蓋連儂牆，鄧解釋，校方政策不容許在班房門上貼字句，不過校方亦體諒學生的訴求，沒有即時撕去，翌日已就事件與學生開會，但到今日都未能達成共識，及後會就如何監管、顧及他人感受等方面繼續溝通。