【逃犯條例】鍾庭耀稱林鄭行動是否見效在乎誠意　將分析民意效應

修例風波持續近3個月，特首林鄭月娥昨（4日）終宣布撤回修訂草案，並提出4項行動，惟仍未能平息民憤。香港民意研究所主席兼行政總裁鍾庭耀回應特首的講話，認為4項行動能否見效，不只在於內容細節，更在乎特首的誠意，研究所將分析其講話的民意效應。他又稱，如要重建社會秩序，特首應先消除官方的言論暴力，再解除白色恐怖，之後處理警民關係，方可令肢體抗爭慢慢減退。 有關民意效應的研究結果，將於下周二（10日）公布。

林鄭昨發表電視講話，正式宣布撤回修例。(政府新聞處)

昨日林鄭月娥發表電視講話，提出4項行動，包括「撤回」《逃犯條例》修訂草案；委任兩位新成員加入監警會；與司局長落區與市民對話；邀請學者、社會領袖就社會深次問題作獨立研究及檢討。

鍾庭耀就林鄭月娥的講話回應，表示特首以對話平台探討解決困局方法時，「不可偏聽、不可閉門造車、更不可預設結論」。他續稱，對話平台應由獨立人士設計和主理，優先處理撤回條例外的4項訴求。至於4項行動能否見效，他認為不只在於行動的內容細節，更加在乎特首的誠意。

建議特首即時劃線以作獨立調查

對於成立獨立調查委員會，鍾庭耀認為，特首可即時劃線，之後再有警員使用過分暴力或涉嫌黑白勾結，必以委員會調查，以展真相。他又稱，政府應盡快與市民商討如何調查。

鍾庭耀認為，重建社會秩序，需要多方配合，「先消除官方的言論暴力，再解除白色恐怖，然後處理制度暴力和警民關係的問題」，之後肢體抗爭會慢慢減退。他又表示，會分析林鄭月娥講話的民意效應，下周二（10日）的民意調查發布會中公布結果。