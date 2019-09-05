【罷課】逾300嶺大學生校內遊行要求見鄭國漢　籲罷免校董何君堯

嶺南大學有學生發起「罷課不罷休」行動，今日（5日）下午2時於永安廣場舉行集會，其後圍繞校園遊行，並向校方遞交請願信。現場有超過300名身穿黑衣學生參與集會，活動開始後，在場學生先為在反修例運動中「以死相諫」的死者默哀一分鐘，有參與集會學生明言今日主要訴求為「譴責何君堯鄉黑事件」，批評校方「搬龍門」，一直未有回應學生意見和訴求。 學生於下午3時20分抵達黃氏行政大樓，要求校長鄭國漢與學生會面，校方由傳訊部代為接收學生請願信，現場學生一度鼓噪，未有交出請願信，並高呼口號、要求校長現身。

嶺南大學有學生發起「罷課不罷休」行動，今日（5日）下午2時於永安廣場舉行集會，現場逾300人參與。（鄭子峰攝）

集會發起人指今日罷課是表態，是學生行使公民權利，向社會及政府表達群體的聲音，並聲援社會上抗爭、受政權壓迫的市民。逾300名學生集會後，手持「光復香港、時代革命」標語，並高呼「五大訴求、缺一不可」、「香港警察、知法犯法」、「驅逐何妖、守護嶺南」等口號，在校內遊行並向校方遞交請願信。

逾300名學生於下午3時20抵達黃氏行政大樓，要求校長鄭國漢與學生會面，惟校方由傳訊部代為接收學生請願信，現場學生一度鼓噪，一直未有交出請願信，與校方代表提出要求校長與校長對話的要求，並高呼「釋放鄭國漢」等口號。

學生會代表陳同學表示，今日參與集會的同學各自有不同訴求，惟當中有很大的聲音是要「譴責何君堯鄉黑事件」，批評校方「搬龍門」。（張美華攝） 有參與集會的學生會代表陳同學表示，今日參與集會的同學各自有不同訴求，惟當中有很大的聲音是要「譴責何君堯鄉黑事件」，她批評校方「搬龍門」，一直未有回應學生意見和訴求，陳同學亦希望校董會能杯葛林鄭月娥籌組的對話平台。她認為林鄭月娥即使宣布撤回修例，惟她擔心「一日未復會，都係可以隨時地反口」，直指不論在場學生有什麼訴求，最終目的都是回歸社會上的五大訴求，包括設立獨立調查委員會，以及實行雙普選。 另外，陳同學預計今日集會人數將會超過300人，預料未有參與罷課的同學將會在遊行時加入，人數將會繼續增加。她又指，若學生邀請校方，或多番邀請校方對話被拒時，不排除會有升級行動。

參與集會的王同學（左）表示，今日參與集會主要想表達五大訴求，直言「唔接受林鄭月娥撤回修例」。（張美華攝） 亦有參與集會的王同學表示，今日參與集會主要想表達五大訴求，直言「唔接受林鄭月娥撤回修例」。她解釋，林鄭月娥此時才表示撤回，「已經唔係撤回咁簡單，有好多問題出咗嚟，例如警權過大等等，已經太遲」，認為政府應解決根本問題。 王同學亦對林鄭月娥未有設立獨立調查委員會感到失望，又指林鄭月娥民望非常之低，她認為香港要走出困局，只有政府回應訴求，包括新訴求「重整警隊」。

吳同學今日參與集會，以支持學生Telegram發起、主導的集會活動，呼籲校方回應嶺南學生「五大訴求」。（張美華攝）

另外，就讀四年級的吳同學今日參與集會，以支持學生Telegram發起、主導的集會活動，呼籲校方回應嶺南學生「五大訴求」，包括（一）要求校方馬上就支持元朗鄉黑恐襲及死亡恐嚇政敵譴責何君堯， 並成立獨立調查委員會， 在獨立調查或教育局調查有結果前，先凍結何君堯所有職務；（二）要求校方譴責警方濫捕及過份使用武力，嚴重威脅嶺南學生人身安全；（三）要求校長辦公室及校董會全人杯葛政府籌組之假對話平台；（四）要求校方承諾不對參與不合作運動，包括但不限於罷工罷課 之嶺南師生、教職員進行秋後算帳；（五）校方應為所有前往中國交流之學生提供適切的人道保護。

校方在下午3時50分左右，派出總務長接信，惟在場學生並不接受，不斷質問校方職員，校長鄭國漢和副校長的所在位置。現場學生一度尋得鄭國漢秘書電話，並向其致電，惟未能成功接通。

至下午4時10分左右，學生進入黃氏行政大樓大堂位置，繼續要求鄭國漢接信。校方於下午4時15分表示，嶺南大學協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬將於半小時後抵達校園代表接信。