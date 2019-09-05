【罷課】屯門逾500學生築人鏈　參加者批林鄭只談撤回無補於事

反對修訂《逃犯條例》風波持續多月，近日大專及中學學界均發起罷課，促請政府回應市民五大訴求。屯門五間學校，包括宣道中學、祟真書院、保良局百周年紀念中學、仁愛堂陳黃淑芳紀念中學，以及佛教沈香林紀念中學今早（5日）發起「聯校人鏈」活動，以聲援9月3日晚，九龍灣巴士上一名被捕保良局百周年紀念中學一名中四同學，並表達「五大訴求」，活動參與人數目測超過500人。 有仁愛堂陳黃淑芳紀念中學舊生場聲援活動，並製作橫額，要求仁愛堂罷免何君堯作為校董的資格。亦有參與組成人鏈活動的學生，認為特首林鄭月娥撤回修例是「無補於事」。

五所學校部分學生於早上7時許，於屯門輕鐵石排站天橋站上舉起寫有「五大訴求、缺一不可」、「沒有暴徒、只有暴政」的紙牌；亦有舊生在宣道中學門外製連儂牆，人鏈延伸至宣道中學。由石排鐵路站至宣道中學校外，有過百名校友及來自同區五間中學的學生到場聲援，他們於中學門外高呼「光復香港，時代革命」、「香港人加油」、「黑警還眼」等口號。

現場有崇真書院學生參與「聯校人鍊」活動，就讀該校中六的林同學表示，今日參與活動「梗係想表達我哋學生訴求，前線做咁多嘢，但作為社會一份子，有時我哋都做唔到啲咩，想聲援被捕學生，亦都想政府成立獨立調查委員會」。他認為警察做了許多「知法犯法」的事情，希望以學生能夠做的方式，聯校表達訴求。

另一名崇真書院學生陳同學認為，昨日特首林鄭月娥決定撤回修例，是「無補於事」。他指「五大訴求、缺一不可係人都識背啦，林鄭都明白，但係淨係講撤回嘅話，明顯係想敷衍了事」。

亦有仁愛堂陳黃淑芳紀念中學舊生場聲援「聯校人鏈」活動，黃小姐（化名）指除了到場表達「五大訴求」外，亦製作寫上「罷免何君堯刻不容緩、要求仁愛堂立即回應」橫額，希望仁愛堂能夠罷免委任何君堯作為學校校董的資格。她解釋「始終元朗721事件，何君堯都應該係牽涉在內」，但學校和仁愛堂均沒有回應，即使學校早前曾經表示會與辦學團體商討，惟她質疑學校誠意。

而就讀保良局百周年紀念中學的黃同學表示，今日參與組成人鏈活動，希望表達五大訴求。她認為特首林鄭月娥昨日（4日）宣布撤回修例，惟社會上已有過千人被捕、警察濫權問題、亦有無辜市民在各項活動間因而失明，直言「政府做嘅嘢係不足以回應社會訴求」。

另外，黃同學表示見學校有一至兩名老師在現場巡邏，認為老師巡邏因擔心學生安危，她續言近日罷課活動，學校取態溫和，容許參與罷課學生開學日在特別課室參與活動。