【罷課】樹仁70學生參與集會　王宗堯：現要解釋其他訴求重要性

反修例運動持續接近三個月，適逢九月開學，大專學界發動全港罷課行動，要求政府回應民間的五大訴求。樹仁大學罷課委員會（罷委會）今日（9月4日）於樹仁大學校內舉行罷課集會，高峰時約有70人參與。立法會議員區諾軒出席活動分享，指自己被拘捕期間遭不合理對待，而對於政府宣佈正式撤回修例草案，他認為不能收貨，堅持五大訴求缺一不可。 攝影：廖俊升

開學第3日 70樹仁學生參與罷課集會

大專學界早前發起罷課行動，繼日前（9月2日）在中大百萬大道舉行的集會，今日各間大專院校的學生返回校園內進行罷課活動。今日下午，樹仁大學學生會臨時行政小組以及學生自發組成的罷委會，在樹仁大學三十五周年廣場舉辦了一場「罷課不罷學」罷課集會，參與嘉賓有立法會議員區諾軒、區議員鄭達鴻、麥德正，以及藝員王宗堯。活動高峰時約有70學生參與，反應相對其他大專院校的罷課活動更為冷清。

反修例運動有不少年青人參與，當中也有大學生。而樹仁大學一塊長期空置無人使用的民主牆，近來也被學生貼滿訴求和口號。

把握校方開明態度參與罷課

上月樹仁大學副校監胡懷中向學生發公開信表示，將不會對罷課學生處分，更表明同學罷課校方不罷教，而罷委會成員麥同學認為，同學應該把握校方開明的取態，為社會發聲，「整個香港沒有一間大專夠膽作此表態，有些大學不能如此坦白，既然學校如此開明，所以想召集同學一同為社會發聲，出一分力。」

麥同學續指，大專學界目前定下9月13日為死線，若政府不回應訴求，將考慮行動升級。他補充，樹仁罷委會將配合大專學界，並會留意校內有沒有同學打算參與。「現在星期一至四都有校內集會，並且每閂期五都有大專集會。」

數十樹仁學生停下腳步參與集會。

區諾軒指不接受政府純粹撤回方案

8月30日區諾軒被警方以「襲警」罪名拘捕，今日區在集會上分享其被捕所遭遇的經歷。「被捕時不讓我聯辦任何人，捜屋時只搜我在案發時所穿的衣服，但其實大家都知道那一晚那個人是我。」區諾軒說：「社會成立的基礎正正是制度和秩序，但執法者都唔願意去遵守。」他又指現正搜集警方濫暴的資料提交予聯合國，希望令執法者重回正軌，「憤怒之餘也應該想想社會如何做返好。」特首林鄭月娥宣佈撤回修例，惟未打算成立獨立調查委員會，區表示完全不能收貨，又強調「五大訴求缺一不可」。

區諾軒稱如今單是撤回草案已不能收貨，政府應正視運動中引發可見的問題，包括警察濫暴。

周庭案勝訴或奪議席 區正考慮是否上訴

周庭選舉呈請案獲得勝訴，區諾軒的立法會議席將被宣判無效，他今日表示正考慮會否上訴。「頗大機會做不完餘下任期，現時剩下13日考慮應否上訴。」他解釋，根據法例如今他仍是立法會議員，而上訴排期則無法控制，案件完結後或會失去議席，「在未知數的倒數期，有限時期貢獻香港。立法會內少一票就係少一票，可能會影響議案通過，會慎重考慮（是否上訴）。」

藝人屢受政治壓力 王宗堯：「珍惜還可以出來凡自由」

經常作出政治表態的藝員、人稱香港「男神」的王宗堯也有出席今日集會，他指就算撤回草案也絕不能收貨，「現在要做的是告訴廣大市民，其他訴求是什麼，並解釋重要性。」他笑稱為運動想了新的口號：「仲有四個（訴求），咪X再拖！」

王宗堯提到娛樂圈涉及內地壓力便要慎言，笑稱「做藝人真係好慘！」他續指，如今已不止是娛樂圈受到政治壓力，就連不同的大企業也相繼「跪底」，更有學生因罷課活動而受校長的壓力，這些事情他從未想過會在香港發生。「每次出嚟見到大家，都會很珍惜還可以出來的自由，有些事比將來工作遇到的欺凌和打壓更重要。」

六月開始已積極參與反修例運動的王宗堯，感嘆社會各界都因玟治壓力而「跪底」，故十分珍惜還能出來發聲的自由。

泛民區議員冀和理非11月區選投票

東區區議員鄭達鴻則在集會上解釋地區工作如何影響社會運動。他表示，接下來11月的區議會選舉將會十分重要，「用地區包圍中央。18區區議會都要通過『送中』議案，如果不同區都反對，自然讓中立的選民都看到不同區的區議會都反對。」他期望「和理非」都能做足本份，方能贏下所有戰役。麥德正就指，學運不必然等同於學生會的社會運動，所有同學都可以參與，而他作為樹仁的舊生，看見有樹仁學生舉辦具一定人數參與的罷課活動感到高興和意外。