著名影評人皮亞被指非禮　事主稱在街頭被摸大腿內側　並掂到底褲

著名影評人皮亞被指去年在尖沙嘴伸入裙底摸陌生女子內褲，他否認一項非禮罪，案件今（5日）在九龍城法院開審。事主供稱，當時感到有人快速從身後經過，期間大腿內側被摸，更直接掂到底褲，過程少於一秒，而旁邊只有被告一人。庭上播出她捉住被告後拍攝的片段，被告表示無辜，並說：「痴線㗎條女！」亦有一名目擊男子稱，當時女事主短裙揚起，並露出整條底褲。裁判官把案押後至本且16日裁決。

著名影評人林震宇(又名皮亞)否認在尖沙咀街頭非禮女子。(林樂兒攝)

稱被人用手指掂到底褲

被告林震宇，46歲，被控去年6月14日，在尖沙咀金巴利道永利大廈地下非禮二十多歲的女事主X。

X在屏風後供稱，當日身穿藍色連身牛仔短裙，長度未及膝。她指，傍晚近6時半在地下餐廳用膳後，借用餐廳在商場內的廁所。她表示，循通道折返還匙，準備經過大廈外的行人路，感到有人從右後方走近，之後突遭人用手指向上摸大腿的前方內側，「直接掂到底褲」。她形容非禮過程少於一秒，而被告隨即越過自己，旁邊並無他人。

被告現場表示無辜

她伸手捉著被告，對方轉頭望一眼便繼續向前。X遂大叫被人非禮，惹起途人注意。有人阻止被告離開並報警，但被告在警方到場前跑走。

X期間取出手機拍攝，庭上播出該片段。被告道：「喂，你唔好咁喇大佬。」並伸手擋鏡頭，再道：「痴線㗎條女！」X指控被告「摸我下面」，被告則表示無辜，不久後跑走。X稱，因被告已逃去，故當時沒有往警署落口供，翌日再次報警。

辯方指事主當時低頭用手機

辯方盤問她有無留意被告左肩掛著黑色單肩袋，X指回看片段時才知悉，並強調不是被人撞到，而是被摸。她亦不同意辯方指她在通道時低頭用手機。辯方提出，她因不確定是否被摸，故接受到場的警察以投訴及滋擾個案處理，X不同意。

證人指女事主露出整條內褲

控方另傳召一名年青作供，他稱當時在慢駛的車上，距離二人5米左右，目擊被告從後「貼住」X行，並伸入裙內摸右臀一下，短裙更「揚起到佢成條內褲show咗出嚟」，X隨後轉身大聲質問對方所為。他下車了解，見被告不斷爭脫，至馬路中間被較壯碩的黑衣男截停。證人稱報警時，被告多次聲言會等待警察到場。辯方質疑他未能看清觸摸部位，證人不同意。

辯方指證人提及位置的供詞有差異

辯方中段陳詞道，事主與男途人就非禮部位的供詞有明顯差異，構成合理疑點。控方則指兩人相隔5米，該證供出入屬真確誤會，不影響他們是供詞為可靠及可信。裁判官考慮後宣告表證成立。被告決定不自辯，亦不傳召證人。裁判官押後至本月16日裁決，被告繼續保釋。

案件編號：KCCC 1652/2019