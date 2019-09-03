設計師趁妻女不在　約少女上家按摩腳後涉非禮　官指存疑裁脫罪

已婚平面設計師被指於6年前在巴士上結識10歲小學女生後，捉著女童的手摸其下體，但兩人事後交換了手機號碼。數年後，設計師又突然約女生到住所，先為她脫襪及按摩腳，之後涉強吻及要少女為他手淫。現約16歲的女生早前報警指遭設計師非禮，設計師否認指控，案件經審訊後，法官今(3日)在區域法院裁決，並認為女事主聰明、堅強，認為她被性侵卻沒有反抗覺可疑，被告罪名不成立，但指已婚的被告不斷趁妻女不在家時，邀約事主到其家中見面，行為可疑。

被告方世琦在區域法院被裁定非禮等罪不成立。(資料圖片)

官稱難相信事主被侵犯沒拒絕

被告方世琦（37歲）被控一項非禮，及兩項向16歲以下兒童作嚴重猥褻行為罪，兩項罪名均被裁定罪名不成立。

法官裁決時指，女事主X被重複侵犯，但仍沒反抗或報警，兩年多後更與被告再次聯絡，又到被告家中作客。法官分析，按他在庭上觀察，X為一個聰明、堅強、勇於表達自己的人，難以相信當X受到侵犯時，沒有拒絕被告及報警。

事主應有機會逃離現場

再者，法官質疑為何後來X仍會到被告的家中，而在X形容的過程間，X有機會逃離現場或反抗，但當X被脫去襪子及被告按摩她的腳時，她仍沒有作出反抗或表達不願意，且X在第二次在被告家中發生的非禮事件前，仍有再到被告家中。

雖然被告身為超過30歲的成年男子，不斷趁妻子及女兒不在家時，邀約X到其家中的行為可疑，但由於法官對X的說法存疑，故裁定被告脫罪。

被告與事主巴士上認識

控方案情指，X在2013年乘巴士時認識被告，跟隨被告到巴士上層，被告趁她閉目時捉着她的手放在褲襠上，但她與被告事後交換手機號碼，後來同類事件發生逾五次。

X小學畢業後沒有再乘該巴士，故沒再見被告。但2017年9月時，被告突然聯絡她，被告後來約事主上他家，期間被告脫去事主的襪，又抓著她的手伸到自己褲內，要事主為他手淫至射精，在X離開前又親吻她的額頭。事主事後向老師提及事件後報警。

案件編號：DCCC320/2018