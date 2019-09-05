理事涉賄選　的士總會2014年申佔旺禁制令　何君堯任義務法律顧問

廉政公署在過去三日（2日至4日）分兩宗案件起訴17名人士，當中包括的士司機從業員總會（的總）的五名理事會成員，涉嫌在2016年立法會資訊科技界選舉中參與賄選及種票勾當，致使多人以虛假資歷登記成為資訊科技界功能界別的選民，以便在2016年立法會換屆選舉中投票予某候選人。 翻查的總資料，建制派立法會議員何君堯及容海恩，均為該會的 法律顧問；其中兩名被告，曾在去年立法會新界東補選中為立法會議員鄧家彪助選。此外，該會旗下的「的總愛心基金會」，立法會議員葉劉淑儀為首席榮譽贊助人。的士總會與建制派關係密切，2014年雨傘運動期間，曾向法庭申請佔旺禁制令，最終執達吏和警方根據禁制令清場。在近月的反修例運動中，有被告曾公開批評示威者堵塞道路，令社會撕裂加劇。

的總曾在六月底舉行「保法治、保安定、保飯碗集會」，抗議示威者堵路，影響的士司機生計。王宣麗（前排右三）是廉署案件的被告之一。（資料圖片 / 林若勤攝）

案中五名被告分別為的總的四名理事會成員及一名職員，包括李為民，52歲，的總會務總監；楊耀鴻，33歲，的總副秘書長；王宣麗，44歲，的總財務總監；雷亞福，45歲，的總幹事；及潘秀芳，51歲，的總文員。

在反修例運動期間，的總曾稱示威嚴重影響的士司機生計，舉行集會抗議。被告之一的王宣麗當時形容，是次爭議是「回歸以來前所未有的風波」，批評示威行動嚴重影響正常生活，導致社會撕裂加劇。

根據該會網站，第二屆（2014-2019）分會事務委員會的法律顧問分別是何君堯及容海恩，延至第三屆（2019-2024）理事會，何君堯仍繼續留任義務法律顧問。此外，兩名被告王宣麗及李為民，去年曾在立法會新界東補選中為鄧家彪助選。至於的總旗下的「的總愛心基金會」，葉劉淑儀為董事會的首席榮譽贊助人，而不少建制派議員也曾任榮譽及董事會成員，包括榮譽主席梁美芬、謝偉俊、梁志祥；榮譽贊助人易志明；首席慈善顧問田北辰；義務法律顧問何君堯、容海恩。

容海恩接受查詢時表示，「未收到相關資訊，也沒有人問及法律意見。我剛剛才從你口中得知事件，不知道發生什麼事，的總也沒有人聯絡我。」

「守護香港大聯盟」聯同香港的士司機從業員總會早前發起「守護香港，風雨同舟」大行動，超過500輛的士掛上國旗。（資料圖片）

2014年申佔旺禁制令 「粉碎顏色革命」

早在2014年佔領運動期間，的總曾聯同香港計程車會向法庭申請禁制令，要求重開被示威者堵塞的登打士街、彌敦道及亞皆老街，又曾「以慢駛對抗佔領」。該會在網站寫到「香港警方藉着法庭『禁制令』的威嚴，和平不流血地完成全面清場，粉碎一場為期79天由外國反華勢力操控的及其在港代理人出面運作的『顏色革命』行動，使香港得以恢復穩定和繁榮的景象，重新煥發東方之珠的光芒」。

的總又曾於2016年在《文匯報》頭版刊登給立法會主席梁君彥公開信，斥責前立法會議員游蕙禎和梁頌恆宣誓時，違反《基本法》及立法會議事規則，認為立法會「絕不是連中國人都不願承認之搗亂分子的舞台」，促取消議員資格。上月底，的總亦聯同守護香港大聯盟，發起「守護香港，風雨同舟」大行動，在超過500輛的士掛上國旗，從筲箕灣、尖沙咀出發，圍繞多條主要道路行駛，呼籲社會反暴力及盡快恢復正常秩序。