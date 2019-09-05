廉署起訴的士總會理事　涉2016年立法會選舉賄選及種票　周五應訊

立法會資訊科技界選民登記被揭發有大規模「種票」及舞弊，令2016年立法會選舉出現亂象，有該界別選民突然被取消資格「DQ」。事發至今，廉政公署過去三日(2日至4日)分兩宗案件先後起訴17名人士，當中包括的士司機從業員總會的5名理事會成員，控告他們涉嫌參與賄選及種票勾當，致使多名人士以虛假資歷登記成為資訊科技界功能界別的選民，以便他們在2016年立法會換屆選舉中投票予某候選人。案情包括指，有人向36名親友各以千元引誘投票予某候選人，涉偽造240人學歷及專業資格等。首宗案件的14名被告將於明日(6日)在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院。第二宗案件的3名被告將於明日(6日)在東區裁判法院答辯。

2019年6月29日，被告之一的的士司機從業員總會財務總監王宣麗（前排左三），出席活動，稱示威嚴重影響的士司機生計。（資料圖片 / 林若勤攝）

案一︰的總高層親友共14人被控12項罪

首宗案件的14名被告包括︰的士司機從業員總會總會務總監李為民（52歲）、總副秘書長楊耀鴻（33歲）、總財務總監王宣麗（44歲）、總幹事雷亞福（45歲）、總文員潘秀芳（51歲），以及他們的家人皆為同案被告，包括雷亞福三名妹妹︰會計文員雷偉芳（39歲）、主婦雷麗芳（42歲）、收銀員雷麗梅（45歲）；雷亞福兒子、學生雷敬賢（23歲）、雷偉芳丈夫的姐夫、建築工人陳琪南（48歲）。

餘下4名被告為學生陳永鏗（22歲）、學生郭家健（22歲）、學生林澤謙（22歲）；及髮型屋助理吳嘉浩（21歲），都是與雷敬賢相關的人士。14人被控共12項罪名，即一項串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人，一項串謀詐騙，以及十項在選舉中作出舞弊行為接受利益，分別涉及違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》第11(1)的 (a)、 (e)條、《刑事罪行條例》第159A條及違反普通法。

向36名親友各以千元引誘投票予某候選人

其中一項串謀控罪的被告為李為民、雷亞福、雷偉芳及雷敬賢。控罪指，4人涉嫌於2016年4月14日至9月4日期間，一同串謀和與其他身分不詳的人串謀，在該選舉中作出舞弊行為，無合理辯解而向共36名人士提供每人1,000元，作為他們投票予某候選人的誘因。該36人中，10人為本案被告，其餘26人是他們的親屬、同學及相關人士。雷偉芳及雷敬賢另各被控一項交替控罪，即串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人，指二人分別涉嫌在上述期間，以相同目的向上述36人中的17人及6人各提供1,000元。

涉偽造240人學歷及專業資格

另一項串謀控罪的被告為李為民、楊耀鴻、潘秀芳及王宣麗。控罪指，4人涉嫌於2016年4月12日至7月16日期間，一同串謀和與的總另一名文員串謀詐騙選舉事務處，即不誠實地作出︰(i)輸入240人士的虛假專業資格及學歷資料，向IEEE申請成為正式會員並完成申請； (ii)憑著該些人士所取得的IEEE會員身分，向選舉事務處申請或登記成為資訊科技界選民；以及(iii)致使和誘使選舉事務處職員批准有關申請，並將該些人士載入2016年資訊科技界的臨時選民登記冊及正式選民登記冊內，使他們有權在資訊科技界選舉中投票。

其他六項控罪指雷亞福、雷偉芳、雷麗芳、雷麗梅、雷敬賢及陳琪南分別涉嫌於或約於2016年5月21日，在該選舉中作出舞弊行為，無合理辯解而接受1,000元作為他們投票予某候選人的誘因。另外三項控罪指陳永鏗、郭家健及林澤謙分別涉嫌於或約於2016年5月22日以相同目的接受850元。餘下一項控罪指吳嘉浩涉嫌於或約於2016年5月22日以相同目的接受700元。

兩名被告王宣麗、李為民，2018年曾在立法會新界東補選中支持鄧家彪。（鄧家彪facebook）

案二︰的總幹事、會員收千元串謀投票予某候選人

第二宗案件的三名被告為的總幹事李林昌（47歲）、的總會員陳俊成（60歲）、陳俊成的女兒、接待員陳曉彤（31歲。三人同被控一項串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人，違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》第11(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。陳俊成及陳曉彤另各被控一項在選舉中作出舞弊行為接受利益，違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》第11(1)(e)條。3名被告將於明日(6日)在東區裁判法院答辯。

串謀控罪指，他們涉嫌於2016年4月27日至9月4日期間，一同串謀和與其他身分不詳的人串謀，在該選舉中作出舞弊行為，無合理辯解而向陳俊成、陳曉彤及陳氏的兩名家庭成員和一名友人提供每人1,000元，作為該5人投票予某候選人的誘因。

陳俊成及陳曉彤另各被控一項在選舉中作出舞弊行為接受利益，兩項控罪指陳俊成及陳曉彤分別涉嫌於或約於2016年5月21日，在該選舉中作出舞弊行為，無合理辯解而接受1,000元作為他們投票予某候選人的誘因。

兩宗案件所有被告已獲廉署准予保釋，以待明日應訊。選舉事務處在廉署調查有關案件期間提供全面協助。

2016年立法會換屆選舉於2016年9月4日舉行，資訊科技界是立法會29個功能界別之一。已登記為地方選區選民，或符合資格登記為地方選區選民並已申請作出如此登記的人士，如具備《立法會條例》訂明專業團體的會員身分，則符合資格向選舉事務處登記成為資訊科技界選民。電機暨電子工程師學會香港分會（IEEE）屬有關訂明專業團體，要取得其個人會員資格，必須符合某些學術或專業條件。