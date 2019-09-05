【罷課】兆基創意書院斥何君堯干擾學校　惡劣行徑　抹黑書院運作

反對《逃犯條例》修訂所引致的風波未停，適逢開學，部分學生參與罷課表達訴求。建制派立法會議員何君堯成立「民間監察罷課關注組」反對罷課，並於今日（5日）和經民聯梁美芬舉行「反罷課」記者會。何君堯指，關注組主要觀察學校內外是否有黑衣人出現、學生有否戴黑色口罩、展示政治橫額標語、在校內叫政治口號、教師有否參與罷課。記者會上，何君堯點名指香港創意兆基書院為其中一間有明顯參與罷課跡象的學校，更指該校疑有老師參與罷課。 香港兆基創意書院今日(5日)發表聲明，譴責立法會議員何君堯干擾學校，在「不理解本校運作的情況下，於記者會中抹黑書院運作」，又強調「黑色上衣乃本校學生校服其中一款，而學生穿著校服回校上課乃天公地道。」

香港兆基創意書院譴責何君堯干擾學校。（資料圖片）

香港兆基創意書院今日發表聲明指，繼上星期立法會議員何君堯去信學校，要求校長交待有否支持同學罷課活動後，連日來皆有同一群不知名人士於學校附近徘徊。該等人士時而查問學校上課情況，時而裝作購買門票，時而於門外徘徊，不但對學校正常運作造成嚴重干擾，更威脅到學校老師及學生的人身安全。

香港兆基創意書院強調，黑色上衣是學校學生校服其中一款，而學生穿著校服回校上課「乃天公地道」。

香港兆基創意書院指，何君堯今日在「不理解本校運作的情況下，於記者會中抹黑書院運作。」對此等惡劣行徑予以強烈譴責。

香港兆基創意書院指，書院致力為香港培育文化藝術人才，老師堅守專業，重視同學的自主學習及安全。對於學校如何運作，書院一直有跟教育局保持溝通，不認為需要回應個別議員的言論。

為了維護學校良好、包容及寧靜的學習環境，以及保護學生人身安全，香港兆基創意書院指，立法會議員何君堯應立即停止有關無理行為，令社會政治爭論止步於校園外。