【罷課】樹仁分享會　袁天佑牧師憂是次運動失敗　示威者會年輕化

修例風波持續，10間大專院校學生會於開學日（2日）發起維期兩周的「罷課不罷學」行動，促政府正視示威者訴求。香港樹仁大學今（5日）舉行罷課集會，邀請到袁天佑牧師、前立法會議員、香港民族陣線發言人梁頌恆作分享。 袁天佑認為，真普選對香港十分重要，亦指若是次運動失敗，幾年後亦會捲土重來，屆時示威者或會有更年輕化趨勢；而梁頌恆則指，香港的問題早已超越《逃犯條例》，強調五大訴求缺一不可。

袁天佑認為，真普選對香港十分重要，亦指若是次運動失敗，幾年後亦會捲土重來。（黃詠榆攝）

罷課集會於香港樹仁大學35周年廣場舉行，目測約50人參加，期間不時高呼口號「五大訴求，缺一不可」、「光復香港，時代革命」。

牧師見證雨傘運動：得唔到真普選遲早再爆發

袁天佑牧師在分享時，多次提及真普選對香港的重要性。他憶起，在2014年雨傘運動結束，已想像到運動會再次爆發。「當年離場係好難過，79日一啲嘢都爭取唔到。得唔到真普選，遲早會再爆發。有一句令我好深刻：We will be back。」

到今年再發生大型社會運動，袁天佑表示，留意到不少14年的示威者大多屬大專畢業，惟今年卻有很多中學生。他對此感到擔憂，「如果今次運動失敗，幾年後會再嚟，會有更年輕嘅人參加。」

袁天佑強調教會保持中立 惟年輕教友走得前

在是次運動中，不時見到教會身影：教徒辦祈禱集會、教會開放給示威者休息⋯⋯袁解釋，教會其實保持相對中立看法，只是比較多年輕教友走得很前。對於「政治中立」，他認為不代表牧者不能有立場，而是應彼此尊重，「睇法唔會影響我對教友的關心，一視同仁。」

袁最後寄語，成立獨立調查委員會查出真相十分重要，而特赦應是針對示威者和警察雙方。談及會否譴責示威者的暴力，他明言會先譴責政權的暴力，因這是一切的「暴力源頭」。

梁頌恆指香港今日需解決的問題，已遠超送中條例，重申五大訴求缺一不可。（黃詠榆攝）

梁頌恆：問題已遠超修訂逃犯條例 籲港人堅持

對於特首林鄭月娥昨（5日）宣布撤回條例，惟梁頌恆指香港今日需解決的問題，已遠超反對修訂《逃犯條例》，重申五大訴求缺一不可。他提到，明白部分人多月來身心俱疲，可能會因此「收貨」。惟他強調，在運動中已有多人以死明志、逾千人被捕、極多人受傷，勸勉大家不要放棄。

梁又認為，若今次運動失敗，「會面臨一個比14年至16年更加大嘅清算，損失咗一整代戰力。」梁指，被捕者失去自由，難以再投身於運動，「或者受到漫長法律程序打壓、黑社會恐嚇」，認為「如果香港最終目標係成為較自由、公平、公義嘅社會，呢一場運動似乎我哋嘅最後一次機會。」

對比14年和19年的國際局勢，他指當年不少西方國家仍很依賴中國，「會叫香港袋住先」。但今年剛好遇到中美貿易戰、世界開始意識到中國帝國主義，遂形成「新冷戰」的局面。他又形容，香港在「自由對抗獨裁」的戰爭站了在最前線。惟他亦明言，難以確保香港因而得到民主，只是在兩個時間點比較下，是次情況更樂觀。