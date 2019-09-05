【骨灰龕發牌】寶福山妙景堂違地契　1389客戶料可再揀位或退款

私營骨灰安置所發牌委員會今日（5日）開會，審議沙田排頭村寶福山的兩項骨灰安置所牌照申請。 其中一座骨灰安置大樓妙景堂，委員會引述屋宇署及沙田區地政處指，妙景堂不符合建築物規定及違反地契，建議其在發牌前需先糾正違契情況，或提交日後如何處理的建議。牌照申請人建議，已買龕位或已安放骨灰的客戶，可選擇在寶福山其他骨灰安置大樓選位重置，或選擇全額退款；申請人又承諾獲發牌後將按屋宇署批准圖則處理違規建築。 妙景堂內提供2,360個單人龕位，當中1,389個龕位已出售，當中1,163個位已安放骨灰。

私營骨灰安置所發牌委員會審議沙田寶福山的牌照申請。（資料圖片）

沙田寶福山骨灰安置所的營辦者高餘發展有限公司，提交兩個骨灰安置所的牌照及暫免法律責任書申請，私營骨灰安置所發牌委員會（發牌委員會）今日的公開會議中審議，其中一項是「沙田寶福山(不包括妙景堂)」的申請，已符合規劃署、屋宇署及消防處的相關要求，環保署建議加入條件規定持牌人確保處所內不會出現燃燒紙製品的活動，申請人亦已提交機電工程署要求的證明。

妙景堂未經地政署批准興成

惟發牌委員會引述沙田區地政處指，寶福山內有一處位於低層、名為妙景堂的未經地政署批准而建成，違反相關地契條款，建議在骨灰所辦發牌前，申請人應先糾正有關違契情況，或就構築物日後的處理法提交一份地政署及發牌委員會滿意的建議書，地政總署保留糾正違契情況的權利。屋宇署亦指妙景堂不符合建築物規定，發牌委員會總結稱，寶福山妙景堂不符合私營骨灰安置所條例的要求。

私營骨灰安置所發牌委員會審議沙田寶福山的牌照申請。（網上廣播截圖）

近1,400個已買位客戶受影響 可揀位安置或全數退款

文件顯示，寶福山妙景堂內提供2,360個單人龕位，當中1,389個龕位已出售，當中1,163個位已安放骨灰。

牌照申請人承諾，在「沙田寶福山（不包括妙景堂）」申請獲發牌後，會向已買龕位或已安放骨灰在妙景堂的人士提供兩個選擇方案，包括從寶福山內的妙滿堂、妙日堂、妙會堂合共1,612個全部未售出的指定龕位中，挑選龕位以重置骨灰，不需繳交任何額外的費用；或者取消購買協議退回所有款項，以及取回骨灰（如有骨灰已安放）。

申請人稱，處理已售龕位事宜後，將根據屋宇署批准的建築圖則妥善處理妙景堂的構築物。申請人並指，一旦獲發牌，會於一星期內以雙掛號形式，發信予妙景堂的客戶公布上述選擇方案。

發牌委員會引述沙田區地政處及屋宇署對上述兩項建議均無意見，會進行閉門會議，其後再公布牌照申請結果。