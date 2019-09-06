【逃犯條例】銅鑼灣聖保祿學校學生校友默站　抗議校方禁罷課

逃犯條例風波未平，全港有不同中學都發起罷課，表達訴求。今日（6日）早上，約140名聖保祿學校（中學部）的校友及學生發起默站，抗議校方處理罷課的強硬做法。現場可見，參與默站的學生及校友舉起「請校方派出代表回應為何連單張都容不下」、「We Paulians are not blind rebellion spirits」等標語及唱校歌抗議。 聖保祿學校（中學部）行政及數學顧問雷其昌回應時則表示學校以學生利益為先，但重申學校是學習的地方，校方不希望因罷課而造成不和諧的情況。

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聖保祿學校（中學部）今日有默站行動，抗議校方於9月3日阻止學生罷課，並不允許學生在校內佩戴口罩或白絲帶，又要求學生進入學校前將相關宣傳單張扔掉。因此，三名校友林小姐，葉小姐及阮小姐發起今日的默站，抗議校方於校園內製造白色恐怖，傷害罷課學生權利。

發起人認為校方製造白色恐怖 阻嚇學生做法不合理

林小姐表示，有師妹被校方做法嚇怕，覺得校方做法不近人情，但很佩服仍然有學生主動聯絡她們，並參與今日的默站行動，她希望校方派代表解釋9月3日的安排。她亦指出自己以往在母校所受的教育讓她學會了獨立思考，希望校方不要阻止學生接收關於反送中運動的資訊，讓學妹自行思考在事件中的立場。

另一名發起人葉小姐認為校方，早前都是「官腔」回應，沒有實際作用。她及另一位發起人阮小姐亦認為，校方對政治議題的取態一直退步，六四的時候都允許學生戴白絲帶，但現在不允許學生「將政治帶進校園」，社會上所有事情都與政治息息相關，校方不應該無理打壓學生罷課權利。

高年級學生無懼打壓：「不希望失去自由後才後悔今日沒有爭取」

有參加默站的中六生表示校方阻止所有形式的政治表態，參與默站是希望告訴同學「不是過咗（9月3日的打壓）就算」，希望學校尊重同學透過罷課或佩戴白絲帶及口罩等去表達對修訂逃犯條例的立場。她們明言害怕學校秋後算帳，但認為在「大是大非面前都要站出來」，覺得校方打壓罷課「有不公平的成分」。

另一名中五生則表示，香港第一次面對這樣大的危機，也可能是最後一次，「不想在香港失去自由和法治後，自己才後悔今日沒有去爭取。」她覺得這些參與抗爭的機會「一生人只有一次」，所以即使害怕校方追究也站出來。

她表示自己在9月3日有接到傳單，一踏入校門就被輔導老師詢問為何拿着傳單，並要求她將傳單收到書包內不要拿出來，若不看就把傳單扔到校方事先準備的垃圾桶內。她對校方的做法感到憤怒，覺得校方欲蓋彌彰，認為學校應該允許學生在沒有違反校規的情況下，和平地討論相關的社會議題。她亦擔心校方秋後算帳，例如取消其風紀職務。

校方回應指罷課破壞校園和諧 重申學校是學習的地方

聖保祿學校回應傳媒查詢時表示，學校一直尊重學生罷課選擇，亦有與校內關注組於罷課前進行溝通，但選擇罷課的學生必須按校規提交家長信。聖保祿學校（中學部）行政及數學顧問雷其昌稱，學校於9月3日並未有收到罷課家長信，只有約10位同學因病缺席，學校擔心學生於校內佩戴絲帶違反校規以及造成標籤效應，引致朋輩壓力，破壞校園和諧氣氛。

雷其昌亦指出學校並沒有阻止學生派發或接收傳單，指學生可以將傳單「袋進書包」，不會禁止或呼籲她們將單張扔掉。學校聲明亦重申學生有自由選擇接收及處理街上所派發的宣傳單張。