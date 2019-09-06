【罷課】土瓜灣兩中學組人鏈　學生批林鄭6月拒撤回致連串衝突

多間中學發起組成人鏈，表態支持民間反修例五大訴求，以及對政府和警隊的表現表達不滿。土瓜灣中華基督教會基道中學、保良局顏寶鈴書院兩間學校的學生，今（6日）早於兩間學校外，包括崇安街發起聯校組成人鏈，有數百名學生、舊生響應。 有學生批評特首林鄭月娥太遲宣布撤回修例，另有學生指有傳聞警方今日會派便衣警察到場監察，認為需要免於這種白色恐怖，所以站出來發聲。

中華基督教會基道中學與保良局顏寶鈴書院今（6日）早於崇安街組聯校組成人鏈，數百名學生、舊生響應。（梁威鵬攝）

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早上7時有數百學生、舊生響應行動，大部份人戴上口罩、絲帶，部分人舉起自制宣傳紙牌，期間不時高呼「光復香港，時代革命」、「香港警察，知法犯法」、「香港人加油」等口號。兩間學校亦有派出老師於附近一帶觀察，現場亦未見有警員在場。

參加人鏈的中華基督教會基道中學中五生陳同學指，學校只批準請假形式的罷課，沒有校內活動，「集會、靜坐都係唔批准，想顧及其他同學情緒。」他又指，今日希望透過活動，讓大眾知道學生聲音，並教育低年級同學。他又稱，曾聽聞今日會有便衣警察到場，形容為「白色恐怖」，「想打壓、令人驚，但我哋覺得要免於呢種恐怖。」

另一名參加者保良局顏寶鈴書院中二生鄭同學指，自己未必上到前線、集與集會，但希望透過人鏈形式，表達對事件的關注。對於林鄭宣布撤回修例，她表明並不收貨，「因為一開頭只係要撤回，但佢又唔願意，令到之後發生好多事，例如警察打市民、721事件、831事件。」

基道中學校友陳先生自發印製宣傳單張到場派發，「希望師弟、師妹知咩事。」他亦有聽聞基道不支持罷課，又明言五大訴求缺一不可。顏寶鈴校友梁先生於2013年畢業，他特意在上班到場前聲援師弟妹，又自製宣傳板講解五大訴求，「希望師弟師妹關心時事」，令他們不要感到孤單。

約40歲、從事建築業的芮先生是土瓜灣街坊，今早7時已以全副示威者裝備和打扮現身於希望聲援學生。他自言，以前的政治立場屬「淺藍」，但在612之後，被學生的堅持感動，變成「黃絲」，「佢哋係幫緊我哋所有人爭取。」